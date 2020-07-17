Zidane'dan çok konuşulacak La Liga açıklaması

17 Temmuz 2020 Cuma, 08:22

La Lİga'nın 37. haftasında Villarreal'i 2-1 mağlup eden Real Madrid, tarihindeki 34. lig şampiyonluğuna uzandı. Maçın ardından Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübeli Fransız teknik adam, "Ben kendi rolümü oynadım. Oyunculara inandım. Takım adına çok mutluyum. Futboldan önce, onların hepsi çok iyi insanlar. Çok mutluyum. Çok fazla oynamayan oyuncular bile takıma bağlılığını gösterdi. Herkes daha fazla oynamak için varını yoğunu ortaya koydu. Bu bir takım oyunu. Kimin çok fazla oynadığının bir önemi yok. Bir şeyler kazanmak istiyorsanız herkes buna dahil olmalı. Bu ligi kazanmak çok zor. Ligi kazandık çünkü en çok puanı biz topladık. Bu kadar basit aslında... Taraftarımızla kutlamak isterdik ama bu daha sonra olabilecek bir şey. Real Madrid taraftarlarının evlerinde bunu mutlu şekilde kutlamalarını istiyorum ve hepsine sevgilerimi yolluyorum." ifadelerini kullandı.

KOLEKSİYONA BİR KUPA DAHA EKLEDİ



Zinedine Zidane, Real Madrid ile toplamda 11. kupasını kazandı:

3 Şampiyonlar Ligi

2 La Liga

2 İspanya Süper Kupa

2 UEFA Süper Kupa

2 Dünya Kulüpler Kupası



