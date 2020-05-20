Zillere basarak yardım istemişti: Ölüm sebebi belli oldu

20 Mayıs 2020 Çarşamba, 15:42

Olay, 17 Mayıs gecesi Kepez ilçesi Yükseliş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Üzerinde eşofman altı ile tişört bulunan bir erkek, girdiği 8 katlı binada, daire zillerini çalarak, yardım istedi. Daire sahipleri, önce tanımadıkları kişiye kapıyı açmadı. Ardından duydukları gürültü üzerine dışarı çıktı.

Yardım isteyen kişinin binanın önünde kanlar içinde yattığını gören bina sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kimliği belirsiz erkeğin yüksekten düşme sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

ÇATIDAN DÜŞMÜŞ

Soruşturma başlatan polis, parmak izinden, ölen kişinin Asım Ferhat Köksoy olduğunu belirledi. Yapılan araştırmada, Köksoy'un arkadaşlarıyla alkol aldığı, bir süre sonra çıkan tartışmada kendisine zarar verileceği korkusuyla girdiği apartmandaki dairelerin kapı zillerini çaldığı, çıktığı çatıdan diğer binanın çatısına geçmek isterken 8'inci kattan düşüp, yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Köksoy'un cenazesi, dün Uncalı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.