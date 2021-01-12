Ziraat Bankası en büyük "tefeci" haline geldi: "Yapılandırma olmazsa aç kalacağız"

12 Ocak 2021 Salı, 13:01

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen çiftçilerin yüksek faizden dolayı katlanarak artan borçlarının yapılandırılması beklenirken, Ziraat Bankası’nın sübvansiyonlu tarımsal kredi faiz oranlarını yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkarmasına tepki gösterdi.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin, ihtiyacı olan nakitin büyük kısmını Ziraat Bankası'ndan kullandığını belirten Başevirgen, “Ziraat Bankası, Tarım Kredi'ye kullandırdığı krediyi tarımsaldan kredi oranından değil ticari kredi oranından kullandırıyor. Bu da çiftçiye yüksek faiz olarak yansıyor. Çiftçimiz göz göre göre soyuluyor. Ziraat Bankası, çiftçiyi, tarımı ve hayvancılığı desteklemek olan kuruluş amacından çıkarak Tarım Kredi Kooperatifleri ile birlikte çiftçi için en büyük tefeci haline gelmiştir" dedi.

"HİÇBİR ÇİFTÇİNİN BU BORCU ÖDEMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarının 2020 yılının ilk 9 ayında 7,7 milyara ulaştığını söyleyen Başevirgen, “Çiftçiler, kamu bankalarına 89 milyar 11 milyon lira, yabancı bankalara 22 milyar 240 milyon lira yerli özel bankalara 11 milyar 690 milyon lira borçlu. 2020 Eylül ayı itibariyle bankalarca kullandırılan toplam kredinin yüzde 4,3’ü takibe düşmüş durumda. Takibe düşen kredi miktarı 5 milyar 288 milyon lira. 2015-2020 Haziran tarihleri arasında takibe düşen kredi tutarlarında 5 yılda tam iki kat artış oldu. Hem üretemeyen hem de başka geliri olmayan hiçbir çiftçinin bu borcu ödemesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

"İCRALAR DURDURULDU, FAİZ İŞLİYOR"

Cumhurbaşkanı’nın yaptığı açıklamaya göre Tarım Kredi Kooperatifleri’nin 31.03.2021 tarihine kadar kredi alacaklarının tahsili için yürütmekte olduğu tüm haciz işlemleri ve icra takiplerinin durduğunu belirten Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “ Mayıs ayında 6 ay süre ile ötelenen kredi taksitlerinin ödemesi Kasım-Aralık döneminde yeniden başladı. Ama çiftçi yine borcunu ödeyemiyor. Covid-19 salgını nedeniyle Temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durdurulmuştu. Ağustos ayından itibaren de icra işlemleri yeniden başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri tüm haciz işlemlerini ve icra takiplerini 31 Mart tarihine kadar erteledi. Ama yine faiziyle erteleniyor. İcralar durdu deniyor ancak her gün vatandaşın kapısına icra memurları dayanıyor. Bugün borcunu ödeyemeyen Nisanda faiziyle birlikte birikmiş borcu nasıl ödeyecek?" diye sordu.

VİRJİN ADALARINDAKİ FİRMAYA 1.6 MİLYAR DOLAR, ÇİFTÇİYE SÜREKLİ HACİZ

Bir tarafta Virjin adalarındaki firmaya 1,6 milyar dolar ve 3 yıl ödemesiz kredi veren Ziraat Bankası diğer tarafta da çiftçiye fazla fazla faiz uygulayıp hiçbir teşvikte bulunmayarak sürekli haciz uygulayan Tarım Kredi Kooperatifleri olduğunu söyleyen Bekir Başevirgen, “Bu ülkede AK Parti iktidarına kadar traktörü, tarlası, mahsulü haciz edilen çiftçi görüldü mü? Yem parası bulamayan süt üreticisi, gübre, mazot, ilaç borcunu ödemeyen üretici, afet mağduru seracı duyuldu mu? 30-40 bin TL borcu olan çiftçilere bile haciz gönderiliyor ve çiftçiler banka şubelerinin önünde kendilerini yakıyor. Beşli çetenin borçlarını defalarca silen iktidar, çiftçilerin faiz borçlarını silmeyi bırakın, yapılandırmıyor bile. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

"YAPILANDIRMA OLMAZSA AÇ KALACAĞIZ"

Çiftçilerin borçlarını ödeyemediğini, Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile Tarım Kredi Kooperatifleri'ne olan borçlarının faizsiz yapılandırılması gerektiğini ifade eden Başevirgen, “Gübre, mazot, elektrik, tohum, ilaç, su ve işçi giderleri gibi temel girdi fiyatlarının dolar kurunun hızla yükselmesiyle birlikte üretim maliyetleri de artıyor. Artan maliyetler ve azalan alım gücü nedeniyle çiftçiler almış oldukları tarım kredi borçlarını ödeyemez hale geldiler. Çiftçilerimizin Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasından aldığı tarım kredilerinin geri ödemelerinde faizin ve buna bağlı borçların silinmesi, geri ödemenin sadece anapara üzerinden yapılması ve borcun yeniden yapılandırılması tarımın sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Borcu nedeniyle tarımı bırakan çiftçi sayısı bu hızla artmaya devam ederse, birkaç yıla kadar bütün ülke olarak aç kalacağız” dedi.







