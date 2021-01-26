Ziraat Bankası'nın önüne gelen çiftçi, borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
Bir tütün üreticisi, Malatya'daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert sözlerle tepki gösterdi.
CHP'li Veli Ağbaba, bir tütün üreticisinin borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerdeki çiftçi, önce üzerine benzin döktü, sonra traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya doğru savurdu. Kendini yakmaya çalışan yurttaşı, çevredekiler engelledi.
Konuya tepki gösteren Ağbaba, "Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'nın hali; Bir yanda Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi, yandaşlara verilen bitmek bilmeyen destekler diğer yanda, borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi" dedi.
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