Ziraat Bankası'nın önüne gelen çiftçi, borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı

Bir tütün üreticisi, Malatya'daki Ziraat Bankası önünde borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert sözlerle tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 10:07
Ziraat Bankası'nın önüne gelen çiftçi, borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
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CHP'li Veli Ağbaba, bir tütün üreticisinin borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştığı o anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerdeki çiftçi, önce üzerine benzin döktü, sonra traktörüyle getirdiği tütünleri bankaya doğru savurdu. Kendini yakmaya çalışan yurttaşı, çevredekiler engelledi.

Konuya tepki gösteren Ağbaba, "Görevi üreticiyi desteklemek olan Ziraat Bankası'nın hali; Bir yanda Virgin Adaları'nda 1 milyar dolarlık kayıp kredi, Serdar Ortaç'ın borç ertelenmesi, yandaşlara verilen bitmek bilmeyen destekler diğer yanda, borcu yüzünden kendini yakmak isteyen Malatyalı tütün üreticisi" dedi.



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