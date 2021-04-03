Zirve hesabı yapan Galatasaray, Hatay'da 'eksik' kadroyla!
Galatasaray'da cezalı, sakat ve koronavirüs vakaları nedeniyle 8 futbolcu forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında bugün Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay’da maç saatini bekliyor. Saat 19.00’da Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.
Galatasaray'da cezalı, sakat ve koronavirüs vakaları nedeniyle 8 futbolcu forma giyemeyecek.
Galatasaray'ın tahmini 11'i şöyle:
Muslera- Lines, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Arda, Feghouli, Oğulcan, Emre Akbaba (Onyekuru), Falcao
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