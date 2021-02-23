Zirve Yayınevi soruşturmasında 'yalan ifade' verdiği iddiasıyla 10 kişiye dava
Malatya'daki Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadelerle mağduriyete neden olduğu iddia edilen 10 kişiye dava açıldı
Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında "FETÖ çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği" öne sürülen 10 kişi hakkında dava açıldı.
Malatya'da 18 Nisan 2007'de meydana gelen olayla ilgili geçmişte yargılanan müştekiler emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Haydar Yeşil, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.
Müştekiler verdikleri dilekçede, "FETÖ'nün kendileri hakkında sahte ihbar mektubu yazdırdığını, basında olayı azmettirdiklerine yönelik haberler çıkartıldığını, gizli tanığın beyanıyla iftiraya uğradıklarını ve kendilerine yönelik kumpas kurulduğunu" belirtti.
Konuyla ilgili suç duyurularını ve müştekilerin başvurusunu değerlendiren Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, olay tarihinde FETÖ içerisinde yer aldığı belirlenen bazı kişilerin ifadesini aldı.
2 AYRI SUÇLAMAYLA DAVA
Soruşturmayı tamamlayan Başsavcılık, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk ve Rıdvan Akovalı ile gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar'ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açtı.
İlker Çınar'ın ayrıca "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından da cezalandırılması talep edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı
Video Haberler
- Uçak acil iniş yaptığı sırada otoyoldaki araca çarptı
- Otomobiline benzin döküp ateşe verdi!
- Lüks siteye yapılan operasyonda bulundu
- Hemşireye saldırı anı kamerada
- Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı
- İstanbul Boğazı’nda şaşırtan manzara
- AKP İzmir Kongresi'ne ilişkin skandal görüntüler
- Haziran ayı itibariyle hizmete sunacağız
- İhbara giden polis, 20 kişiyi parti yaparken yakaladı
- Mültecileri taşıyan teknenin alabora olduğu an kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan, Gollere devam dedi İmamoğlu'ndan yanıt geldi
- Erkan Baş'tan Özlem Zengin'e 'örgüt evi' yanıtı
- Yayın yasağı geldi
- Pervin Buldan'dan Soylu'ya 'çözüm süreci' yanıtı
- AKP’li başkana evinde özel aşı
- Pentagon'dan S-400 açıklaması
- Fatih Portakal'dan, AKP ve MHP'ye gönderme
- CHP'li başkanın odasında 'böcek'!
- Berat Albayrak geri dönüyor iddiası!
- Bill Gates'ten 'Elon Musk' uyarısı