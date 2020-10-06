Ziya Selçuk: Salgın bittiğinde uzaktan eğitim devam edecek

06 Ekim 2020 Salı, 23:19

Ziya Selçuk, Haber Global televizyonunda canlı yayınlanan "Candaş Tolga İle Az Önce Konuştum" adlı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, salgın bittiğinde uzaktan eğitimin devam edeceğini belirterek, uzaktan eğitimden faydalanacaklarını aktardı.

Uzaktan eğitimin kendi özel tercihleri olmadığına dikkat çeken Selçuk, "Bu bir mecburiyet. Dünyada koşullar ne olursa olsun, bizim ödevimiz bunun tedbirini almak. Bizim ödevimiz bu. Bunun tedbirini almak üzerinden baktığımızda da Türkiye'nin neler yaptığını konuşacağız. Bu bir mecburiyet şu anda bunu yapmak durumundayız. Sadece okullarla ilgili değil, sokakta birçok paydaşla ilgili de problemler yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüz yüze eğitimde başlayacak yeni döneme dair değerlendirmelerde bulunan Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Biz haftada 2 gün açtığımız için, ilk 2 gün sınıfın yarısı geliyor, daha sonraki 2 gün sınıfın diğer yarısı geliyor. Aylar önce senaryolarımız olduğunu söylemiştim. Bugün senaryolar gerçek oldu ve uyguluyoruz. Planlardan bir tanesini bu 2-2 gün meselesinde uyguluyoruz. Çocuklarımızın bu suretle daha kontrollü bir şekilde okula gidiş gelişlerini, okul yöneticileri, öğretmenler, velilerimiz açısından daha anlaşılabilir ve denetlenebilir bir süreç olarak yapılandırmaya çalışıyoruz. Burada bazı alışkanlıklar da ediniliyor. Çocuklar ortama alışıyor, neyi, nasıl yapmaları gerektiği konusunda daha bilinçli ve duyarlı oluyor. Öğretmenlerimiz bazı şeyleri öğreniyor. Dolayısıyla bu sürecin kontrollü olmasının başka bir amacı var. Yoksa biz de İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi 'hepsini açtık' derdik ama Türkiye'nin koşulları biraz daha farklı. Onun için koşullara göre bunu yapıyoruz."

'YÜZ YÜZE EĞİTİMDE HANGİ DERSLER VERİLECEK?'

"Yüz yüze eğitimde hangi dersler verilecek?" sorusu üzerine Selçuk, şunları kaydetti:

"İlkokullarda hayat bilgisi, Türkçe, matematik dersleri veriliyor. 2'inci sınıflardan itibaren bunun yanı sıra bir saat yabancı dil var. 4'üncü sınıftan itibaren de bir saat din bilgisi var. Böyle baktığımızda aslolan yani çocukların esasen omurgada sorunlu olduğu dersler. Çünkü biz müzikle sporla ilgili yakın teması gerektiren dersleri yapmıyoruz ama bu tür dersler hem EBA hem de okul için standart. 8'inci sınıflarda da LGS muhtevasında yer alan dersler var. Onlar da fen bilgisi, matematik, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce dersleri. 12'inci sınıflarda ise YKS'ye hazırlık için olan dersler var. Kişinin neyi seçtiğine bağlı olarak matematik, edebiyat, fizik, kimya, diğer sosyal dersler olabilir. Hangi alana yöneldiğine bağlı olarak değişir."

'SINAVLARIN YAPILMA YÖNTEMİ'

Selçuk, "Sınavlar yüz yüze olacak. Sınavlar yüz yüze olacağı için EBA TV'deki derslerin izlenmesi bir zaruret. Onu izlemezse sınavların içeriği oradan sorulacağı için öğrenci açısında problem olabilir. Niye yüz yüze yapıyoruz? Çünkü eğer sınav yapmazsak, yüz yüze yapmazsak ya da sınav şeklimizi dönüştürürsek ölçe değerlendirme açısında uzun vadeli en 4-5 seneyi kapsayan bir problem çıkıyor. Problem şu, öğrencilerin öğrenme kayıpları arttıkça bir sonraki yılın öğrenme içeriklerini almayla ilgili zemin basamak basamak ortadan kalkıyor. O yüzden de bu öğrenme kayıplarını aza indirmemiz lazım."