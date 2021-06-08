Ziya Selçuk'tan 'LGS'de benzer sorular' iddiasına ilişkin açıklama

08 Haziran 2021 Salı, 10:24

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiasına Ziya Selçuk'tan açıklama geldi.

Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ıspatlaması gerekiyor" diye konuştu.

Selçuk, ortada iddiaların olduğunu ancak ıspat olmadığını söyleyerek, "Ortada somut delil yok. Biz hiç kimseden soru almayız, kimsenin de sorusunu yayımlamayız" ifadelerini kullandı.