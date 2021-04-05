Zonguldak'ta bir kişinin öldürülüp ormanda gömülü bulunmasına ilişkin 4 şüpheli adliyede
Zonguldak'ta bir kişinin öldürülüp ormanda gömülü bulunması ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.
Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'nin öldürülüp ormanda gömülü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan baba S.Z. ile üvey anne Ü.Z'nin yanı sıra Çanakkale'de yaşadığı öğrenilen maktulün kardeşi A.Z. ile babasının arkadaşı S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, geniş güvenlik önlemi altında adliye sevk edildi.
OLAY
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karadere köyü Mudaroğlu Mahallesi'nde yaşayan Aydın Z'den (32) 2020 Aralık ayından bu yana haber alınamamasına rağmen hakkında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine inceleme başlatmış, istihbarat çalışmaları neticesinde öldürülmüş olabileceği yönünde bulgulara ulaşan ekipler, olaya ilişkin baba S.Z. (55), üvey anne Ü.Z. ile A.Z. ve S.A. gözaltına alınmıştı.
Zanlı S.Z'nin ifadesinde oğlunu öldürdükten sonra gömdüğü yeri söylemesi üzerine jandarma ekipleri, arama kurtarma köpekleriyle ormanlık alanda çalışma başlatmış, Aydın Z'nin cesedi, tarif edilen alanda bulunduğu yerden çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.
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