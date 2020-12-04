Zor günlerde üreticiye destek

Sakız ve Kaçeli koyunu, Karakılçık buğdayı, Sakız enginarının ardından Çeşme’deki balık kooperatiflerinden haftalık 200 kilogram deniz ürününü alarak belediyeye ait tesislerde satışa sunulmasını sağlayan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yerel üreticiyi desteklemeye devam ediyor.

İZMİR / Cumhuriyet
04 Aralık 2020 Cuma, 08:37
Zor günlerde üreticiye destek
Abone Ol google-news

Başkan Oran, Çeşme, Alaçatı, Ilıca, Dalyan, Çiftlikköy, Ildır başta olmak üzere birçok balık kooperatifinden haftalık yaklaşık 200 kilogram civarında deniz ürünü alıp, belediyeye ait tesislerde değerlendirerek bir yandan üreticiye destek olurken bir yandan da vatandaşlara sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlıyor. Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Başkan Oran, “Sürdürülebilir tarım, sağlıklı gıda üretimi, yerel değerlerin korunması ve tüm bu zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılması için gereken ne ise onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler