Zor günlerde üreticiye destek

04 Aralık 2020 Cuma, 08:37

Başkan Oran, Çeşme, Alaçatı, Ilıca, Dalyan, Çiftlikköy, Ildır başta olmak üzere birçok balık kooperatifinden haftalık yaklaşık 200 kilogram civarında deniz ürünü alıp, belediyeye ait tesislerde değerlendirerek bir yandan üreticiye destek olurken bir yandan da vatandaşlara sağlıklı gıdanın ulaşmasını sağlıyor. Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Başkan Oran, “Sürdürülebilir tarım, sağlıklı gıda üretimi, yerel değerlerin korunması ve tüm bu zenginliklerimizin gelecek nesillere aktarılması için gereken ne ise onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.