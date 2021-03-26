Zuckerberg Çocuklar için Instragram'ı doğruladı: Üzerinde çalışıyoruz

26 Mart 2021 Cuma, 09:26

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, Instagram'ın geleceğine ilişkin iddiaları yanıtladı.

Zuckerberg, Facebook'un sahibi olduğu sosyal medya platformu Instagram'ın çocuk versiyonunu geliştirdiğini doğruladı.

Facebook CEO'su, Instagram'ın şu anda 13 yaşın altındaki çocuklara izin vermediğini belirtti. Dünya genelinde çok sayıda çocuğun sosyal medya platformu kullanmak istediğini aktardı. Zuckerberg henüz çocuklar için Instagram projesinin sınırlarının belirlenmediğini ise kabul etti.

Mark Zuckerbeg, velilerin çocukların maruz kalacağı içerik üzerinde söz hakkı olacağını aktardı.

Kaynak: NTV