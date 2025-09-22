17 yıllık medya kariyerinden Amerika’ya uzanan vizyon: Dilek Yıldız, kitabı ve projeleriyle uluslararası bir yolculuk başlattı

Türkiye’de medya ve iletişim sektöründe 17 yıl boyunca başarılarla dolu bir kariyer inşa eden, ardından eğitim yönetimi yüksek lisansıyla akademik yolculuğunu derinleştiren Dilek Yıldız, bugün Amerika’da yalnızca bir yazar değil; aynı zamanda vizyoner bir eğitimci, iletişimci ve kültürel köprü kurucu kimliğiyle öne çıkıyor. Katy, Texas’ta yaşamını sürdüren Yıldız, hem kalemi hem de projeleriyle uluslararası düzeyde etki yaratmayı amaçlıyor.

Kariyerine gazetecilikle başlayan Yıldız, Türk Haber Ajansı’nda Genel Koordinatör olarak medya dünyasında güçlü bir birikim elde etti. Ardından Tema Koleji’nde Kurumsal İletişim Yöneticiliği ve Bilkent Üniversitesi’nde Tanıtım Koordinatörlüğü görevlerini üstlenerek medya ile eğitimi bir araya getiren stratejik projeler yürüttü. Kolej ve üniversite ortamlarında edindiği deneyimlerle eğitim sektörüne doğrudan katkı sundu. Öğrenci kazanımı, kurumsal iletişim ve tanıtım süreçlerinde yenilikçi modeller geliştirdi. Sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol üstlenen Yıldız, medya ve eğitim disiplinlerini harmanlayan özgün bir perspektif kazandı.

Amerika’da yeni bir sayfa açan Yıldız, akademik hedeflerini ve uluslararası projelerini daha ileriye taşımayı amaçlıyor. Eğitim yönetiminde doktora yolculuğuna hazırlanan yazar, kurucusu olduğu RedPen Underlined adlı YouTube kanalında eğitim, yapay zekâ ve iletişim temalı içerikler üreterek küresel bir kitleye seslenmeyi hedefliyor. Böylece yalnızca bireysel bir kariyer hikâyesi değil, farklı kültürler arasında köprü kuran evrensel bir vizyon da ortaya koyuyor.

Yıldız’ın edebiyat dünyasına attığı ilk adım ise, “Bir Dilek Değil Gerçekten İstemekmiş” adlı kitabı oldu. Henüz yeni yayımlanan bu eser umut ve ilham arayan okurlar için güçlü bir yol arkadaşı niteliği taşıyor. Kitap; hayallerin peşinden gitmeyi, içsel güce inanmayı ve sevginin dönüştürücü etkisini merkeze alıyor. Satırlarında, hayatın acıları ve mutluluklarının aslında birbirini tamamlayan bir bütün olduğuna dikkat çekiliyor. Böylece yalnızca Türkiye’de değil, farklı kültürlerden okurların kalbine dokunabilecek evrensel bir nitelik taşıyor.

Kitabın çıkış noktasını Yıldız şu sözlerle özetliyor:

“Bu kitap benim için yalnızca bir edebi eser değil, aynı zamanda hayat yolculuğumun iz düşümü. Yaşadığım kayıplar, karşılaştığım zorluklar ve yeniden doğuş hikâyem… Hepsi satır aralarında gizli. Bu, yaşanan olayların değil; hissedilen duyguların hikâyesi. Okurlarıma şunu söylemek istiyorum: Sadece dilemek yetmez. Gerçekten istemek, içten inanmak ve yola devam etmek gerekir.”

Texas’taki yaşamından aldığı ilhamla kitabını evrensel bir dille de kaleme alan Yıldız, eserin İngilizce versiyonu “NOT JUST A WISH: The Power of Truly Wanting” ile Amazon Amerika’da dijital okurlarla buluştu. Şimdi ise kitabın basılı edisyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu adım, onun yalnızca Türkiye’de değil, Amerika’da ve farklı ülkelerde de okurlara ulaşma vizyonunun güçlü bir göstergesi.

Yıldız, kariyerini ve hedeflerini şu sözlerle ifade ediyor:

“Türkiye’de medya sektöründe kazandığım 17 yıllık deneyimi, eğitim alanında edindiğim tecrübeler ve akademik yolculuğumla birleştirerek şimdi Amerika’dan aktarmaya devam ediyorum. Yıllarca iletişimin gücüyle birçok insana ulaştım. Bundan sonra da hem eğitim sistemine hem de kültürel etkileşime katkı sunmak istiyorum. Doktora hedefimle bu birikimi daha da güçlendirerek Türkiye’den Amerika’ya uzanan bir köprü kurmayı amaçlıyorum.”

“Bir Dilek Değil Gerçekten İstemekmiş” Türkiye’de Kitapyurdu ve seçkin kitapçılarda satışa sunulurken, Yıldız’ın uluslararası vizyonunu taşıyan basılı İngilizce edisyonu da dünya okurlarına açılmaya hazırlanıyor. Şimdiden ikinci kitabının satırlarını kaleme almaya başlayan yazar, ilk eserinde olduğu gibi yeni kitabında da hayatın farklı yönlerine dokunmayı ve edebiyat yolculuğunu derinleştirerek daha geniş bir okur kitlesine ulaşmayı planlıyor.

Böylece Dilek Yıldız, medya ve iletişimdeki 17 yıllık kariyerini, eğitim sektöründeki tecrübelerini ve edebiyat üretimlerini birleştirerek; Amerika’dan dünyaya yayılan projeleriyle evrensel bir başarı öyküsüne imza atıyor.