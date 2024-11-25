2025’in ilk büyük kripto olayı Ethereum yükseltmesi olacak

Yayınlanma: 25.11.2024 - 16:03

Güncelleme: 25.11.2024 - 16:03

Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının onaylanmasıyla başlayan, küresel kurumsal Bitcoin benimsemesinin arttığı, Bitcoin yarılanmasının (halving) gerçekleştiği ve ABD seçimlerinin de etkisiyle Bitcoin’in tüm zamanlarının en yüksek seviyesini tazelediği bir yılın sonuna yaklaşırken, gözler 2025’te gerçekleşmesi beklenen büyük kripto ekosistemi olaylarına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde yayına alınan test ağıyla yükseltmenin adım adım yaklaştığını sezdiren, 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülen önemli Ethereum güncellemesi Pectra, yeni yılın yaklaşmasıyla gündeme girdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “Geniş bir kesim tarafından yalnızca alım satım ve yatırım amaçlı kullanılsa da kripto ekosisteminin arkasındaki teknolojiler, blokzinciri ağlarını her geçen yıl daha güçlü kılıyor. Ethereum’un 15 Eylül 2022'de gerçekleştirdiği The Merge yükseltmesinden sonraki en büyük üçüncü hard fork'u olması beklenen Pectra, 2025'in yakından takip edilecek kripto olaylarından biri olarak öne çıkıyor" dedi.

6 milyonu aşkın kişi kullanıyor

Kriptonun Durumu 2024 raporunda, 6 milyon aylık aktif kullanıcıyla en büyük blokzincirleri arasındaki yerini koruyan Ethereum’un, %20,8’lik bir oranla geliştirici ilgisinin en yoğun olduğu ekosistem ağı olduğu da görüldü. “Bitcoin’in yapısal problemlerine çözüm bulmak amacıyla Vitalik Buterin tarafından geliştirilen ve Ethereum topluluğunun katkılarıyla genişleyen Ethereum, inovasyonla özdeşleşti” diyen Kafkas Sönmez, “Ethereum, zemin oluşturduğu çok sayıda ağ ve kripto para projesiyle blokzinciri teknolojisinin ve küresel ekosistemin genişlemesine en çok katkı sunan blokzincirleri arasında başı çekiyor. Ekosistemin dahi isimlerinden Vitalik Buterin, Ethereum ağının günün sonunda Web2 çağında kredi kartı kullanmak kadar yalın, entegre, hızlı ve verimli olmasını hedefliyor. Çekirdek ekip ve bağımsız geliştiriciler tarafından ölçeklenebilirlik, işlem ücretleri ve hız gibi konularda günden güne iyiye giden Ethereum ağı, ismini Prag ve Electra kelimelerinin birleşiminden alan Pectra güncellemesiyle birden fazla teknoloji iyileştirmesine odaklanacak” açıklamasını yaptı.

Ağın en önemli yükseltmelerinden biri

Ethereum’un 2023 ve 2024'te sırasıyla Shapella ve Dencun gibi kritik yükseltmelere tanıklık ettiğini hatırlatan ve hard fork olarak adlandırılan, ağın geleceğini belirleyen bu yükseltmelerin Ethereum’u Buterin’in idealine adım adım yaklaştırdığına dikkat çeken Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, “İki aşamada gerçekleştirilmesi beklenen ve hem uygulama hem de protokol katmanını odağına alan Pectra, temelde ağdaki veri lojistiğine, esnek ve kaynakları verimli kullanan staking uygulamalarına, akıllı kontrat dağıtımının kusursuzlaştırılmasına ve Katman-1 / Katman-2 ağlarının etkileşimlerine odaklanacak. Tam bir takvim verilmese de geçtiğimiz haftalarda devreye alınan Mekong test ağı, 2025 ve 2026’da iki faz halinde gerçekleştirilmesi beklenen Ethereum güncellemesi için hazırlıkların son sürat devam ettiğini doğruladı. Gündeme alınan Ethereum İyileştirme Teklifleri (EIP) sayısı sebebiyle birden çok kez ertelenen Pectra için, iki yıla yayılması beklenen takvimiyle ‘ağın en önemli yükseltmelerinden biri’ demek doğru olur” diye konuştu.

“Merkeziyetsiz teknolojileri bir sonraki aşamaya taşıyacak”

Blokzincirinin yerel para birimi ETH’nin 2024'ün başından bu yana Bitcoin ve en yakın rakiplerinden Solana gibi kripto para birimlerine kıyasla daha düşük performans gösterdiğini, bunun başlıca sebebinin Ethereum’daki kapasite problemleri olduğunu söyleyen Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Ethereum’un işlem hacmi hızı (TPS), yeni nesil blokzincirlerine kıyasla daha yavaş kalıyor ve bu da yoğun zamanlarda Ethereum ağının kullanılabilirliğini sınırlandırıyor. Bu gibi yapısal sorunlara rağmen en çok geliştirici ilgisinin Ethereum’da kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Güçlü ve ideallere bağlı bir geliştirici topluluğu, Vitalik Buterin’in ekosistemdeki kanaat önderi rolü ve Ethereum Vakfı etrafında buluşan ekiplerin ağı her dönemde daha iyi bir seviyeye çıkarma gayreti, ETH’yi dünyanın en değerli ikinci kripto para birimi konumunda tutmayı sürdürüyor. Buterin ve ETH topluluğu merkeziyetsiz ruhu bozmadan kullanıcı deneyimini iyileştirmeye, zincirler yerine kullanıcıları önceleyen bir ekosistem kurmak için çalışmaya devam ediyor. Ethereum Pectra yükseltmesinin yalnızca ağın merkeziyetsiz teknolojisini sonraki aşamaya taşımakla kalmayacak, aynı zamanda staking konusunda yapacağı iyileştirmelerle daha çok kişinin oyuna dâhil olmasına da zemin hazırlayacak. Gate.TR olarak Ethereum cephesindeki tüm gelişmeleri yakından izlemeye ve kullanıcılarımıza aktarmaya devam edeceğiz.”