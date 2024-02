After Sunset’in Yenilenen Kokteyl Menüsü İle Lezzetin Sınırını Keşfedin

Yayınlanma: 01.02.2024 - 18:14

Güncelleme: 01.02.2024 - 18:16

Şehrin bar kültürünü devam ettiren ikonik mekanı After Sunset’in bar ekibi, yaratıcı ve özenle seçilmiş lezzet kombinasyonlarıyla dolu yeni kokteyl menüsü ile, misafirleri heyecan dolu lezzet deneyimine davet ediyor. Yerel ve uluslararası içki kültüründen ilham alan imza kokteyller, taze meyveler, özel reçetelerden oluşan şuruplar ve özenle seçilmiş içkilerle zenginleştiriliyor.

Öne çıkan lezzetler arasında Monkey Jungle, Velvet Juniper, Green Sky, Sunset Martini gibi imza kokteyller bulunuyor. Her bir kokteyl ise, After Sunset’in özgün atmosferiyle mükemmel bir uyum içerisinde sunulmakta… Meyveli içerikleriyle öne çıkan kokteyller, egzotik aromalar ve baharatlarla da ideal bir tat dengesi oluşturuyor. Yeni tatlara açık olanlar için de yaratıcı reçeteler oluşturan mekan; farklı tadım notaları ve aromaları bir araya getiriyor.

Özel sunumlarıyla her zaman kokteylseverlere başka bir lezzet anlayışı da sunan After Sunset, Sevan Bıçakçı’nın özel olarak tasarladığı kadeh koleksiyonuyla estetik-tasarım-lezzet üçlemesini bir arada sunuyor. Yeni kokteyl menüsüyle misafirler, After Sunset’de geçirdikleri her anın tadını çıkaracak ve bu eşsiz lezzet yolculuğunda unutulmaz anılar biriktirecek.

KOKTEYLİN İLGİNÇ TARİHİ

Kokteylin tarihi, aslında uzun ve renkli bir geçmişe sahiptir. İlk olarak 19. yüzyılın ortalarında, içkilerin çeşitli karışımlarının popüler hale gelmesiyle ortaya çıktı. O dönemde, kokteyller genellikle basit içkilerin bir araya getirilmesiyle yapılırken, zamanla daha karmaşık ve özgün tarifler ortaya çıktı.

Prohibisyon dönemi (1920-1933) kokteylin evriminde önemli bir döneme işaret eder. Alkol yasağı, yeraltı barlarının ve özel kulüplerin yükselmesine neden oldu. Bu dönemde, gizemli ve özel içkilerin popülerliği arttı. Ünlü kokteyller arasında Martini, Manhattan ve Daiquiri gibi klasikleşmiş içkiler bulunmaktadır.

1950'ler ve 1960'lar, kokteyl kültürünün altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde, renkli içkiler ve şemsiye süslemeleriyle süslenmiş kokteyller, popüler eğlence mekanlarındaki menülerin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Tiki kokteylleri de bu dönemde büyük bir ilgi gördü.

Bugün, kokteyl dünyası sürekli bir yenilenme sürecinde. Yaratıcı mixologlar, eski tariflere modern ve çağdaş dokunuşlar ekleyerek, kokteyl kültürünü canlı tutuyor. Kokteylin tarihi, içkilerin sosyal ve kültürel evrimiyle iç içe geçmiş, damakları şenlendiren bir serüveni temsil ediyor.

KOKTEYL HAKKINDA KISA KISA…

Tarihi Kökler: Kokteyl kültürü, 19. yüzyılın ortalarına dayanır. İlk kokteyller, Amerika ve Avrupa'da içki ticaretinin hızla arttığı dönemde ortaya çıktı.

Prohibisyon Dönemi Etkisi: 1920'lerdeki alkol yasağı dönemi, gizli içki imalatını teşvik etti ve kokteyller popüler hale geldi. Retro barlarda gizlice içki içmek moda oldu.

Bar Şeflerinin Rolü: Profesyonel bar şefleri, kokteylleri sadece içki karıştırmaktan öte, sanat eserine dönüştüren uzmanlardır. Yaratıcılıkları ve damak zevkleri ile birçok yeni içki tarifi üretirler.

İlk Parti: İlk kokteyl partisi 50 kişinin katılımıyla Amerika’da St. Louis’te 1917’de yapılmış. Bu ev şu an baş piskoposun eviymiş.

Bölgesel Çeşitlilik: Her coğrafyanın kendine özgü kokteyl kültürü vardır. Örneğin, Latin Amerika'da tekila ve mezcal bazlı içkiler yaygınken, Asya'da sake temelli kokteyller popülerdir.