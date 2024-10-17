Avail ve Symbiotic, ölçeklenebilirliği ve kripto-ekonomik güvenliği artırmak için ortaklık kurdu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 16:43

Güncelleme: 17.10.2024 - 16:43

Tahminlerin 2030’a kadar 33 milyar doları aşmasını öngördüğü Web3 ekosisteminin iki önemli oyuncusundan kritik bir işbirliği haberi geldi. Popüler blokzinciri Polygon'un eski Kurucu Ortağı Anurag Arjun'un tüm Web3 kullanıcılarını ve geliştiricilerini bir araya getirmek için kurduğu modüler birleştirme katmanı Avail, yenilikçi izin gerektirmeyen restaking protokolü Symbiotic ile stratejik bir işbirliğine imza attı. İki şirket, Web3 tabanlı uygulama ve hizmetlere paylaşımlı kripto-ekonomik güvenlik özellikleri sunarak modüler blokzinciri ortamını yeniden tanımlamaya hazırlanıyor.

Doğrulanmış hizmetlerde yeniliğe kapı aralayacak

Avail; merkeziyetsiz konsensüs mekanizmaları, Veri Erişilebilirlik Örneklemesi ve geçerlilik kanıtları kullanan Avail DA çözümüyle blokzincirlerindeki işlem verilerinin daha hızlı ve düşük maliyetlerle işlenmesini sağlayan bir model olarak tanımlanan rollup'ların ölçeklenmesi ve birlikte çalışması için sınıfının en iyisi mimariyi sağlıyor. Ağ güvenliğini ve sermaye verimliliğini artıran teknolojisiyle öne çıkan ve toplam kilitli değerinde (TVL) sürdürülebilir bir büyüme yakalayan protokol Symbiotic işbirliğiyle Avail, Symbiotic ekosistemindeki geliştiriciler için bir veri erişilebilirliği çözümü haline gelecek. Stratejik ortaklık sayesinde niyet ağları, sigorta ağları, hesaplama motorları, doğrulama ve sıralama hizmetleri gibi çeşitli ve yenilikçi doğrulanmış hizmetler, verimli bir şekilde oluşturulabilecek.

“Geliştiriciler sınıfının en iyisi iki protokolu birleştirebilecek”

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Symbiotic Kurucu Ortağı Misha Putiatin, “Symbiotic ve Avail arasındaki bu ortaklık, geliştiricilerin birinci günden itibaren güvenli ve merkeziyetsiz bir ürün lansmanını hızlandırmak için sınıfının en iyisi iki protokolü birleştirmesini sağlıyor. Bu uzun vadeli işbirliğinden ve Avail’in Symbiotic protokolünü tercih etmesinden heyecan duyuyoruz. Avail ve Symbiotic, merkeziyetsiz bir geleceğe kendini adayan iki şirket. İşbirliği kapsamında Symbiotic’in çekirdek sözleşmeleri Avail’in güvenlik ağı katmanı Fusion için kullanarak; ETH, diğer ERC20 token’ları ve gelecekte de potansiyel olarak BTC dahil olmak üzere, Web3’ün en olgun ekosistemlerinin yerel varlıkları artık Avail ekosistemine ek güvenlik yetenekleri kazandırabilecek. Bu yaklaşım, Avail’in kripto-ekonomik güvenliğini giderek artıracak ve yeni rollup token’larını da güçlendirerek faydalarını artıracak” ifadelerini kullandı.

Blokzincirinde mümkün olmayan inovasyonlara zemin hazırlıyor

Bu ortaklığın binlerce rollup’ı güçlendireceğini, stake edilmiş token’ların erişilebilirliğini önemli ölçüde artıracağını söyleyen Avail Kurucu Ortağı Anurag Arjun ise, “Avail temmuzdaki mainnet lansmanından bu yana, Arbitrum Orbit, Optimism OP Stack, Starkware, Poligon CDK ve ZKsync gibi önde gelen Ethereum Katman-2 çözümleri ve rollup’lar dahil olmak üzere, çeşitli Web3 uygulama ve altyapı alanlarında 100’den fazla ortaklıkla hızlı büyüyor. Son ortaklıkla, Avail Fusion’ın Symbiotic’in restaking modeliyle birleştirilmesi, ETH ve diğer ERC20 token’larının restaking’ine olanak tanıyarak doğrudan Avril ağının güvenliğini artıracak. Avail Fusion’ın gelmesiyle, bu varlıkların yerel AVAIL token’ı ile Avail ağını güçlendirmek için restaking’i mümkün olacak. Bu ortaklık, binlerce rollup’ı güçlendirmekle kalmayacak, ayrıca stake edilmiş token’ların faydasını önemli ölçüde artıracak. Zaman içinde, birleşik Avail ekosistemine ek kripto-ekonomik güvenlik katkılarında bulunmaları için geliştirici ve kullanıcılar da teşvik edilecek. Ortaklığı, henüz blokzincirlerinde mümkün olmayan tamamen yeni hizmetlerin geliştirilmesi için inovasyonu teşvik edecek. Geliştiricileri güçlendirmeye ve çok çeşitli platformlarda güvenli, verimli, yenilikçi merkezi olmayan uygulamaların dağıtımını hızlandırmaya da hazır” diye konuştu.