B2Press’in araştırması: Türkiye'de dijital haberlerin yüzde 17'si basın bültenlerinden besleniyor

B2Press Online Haber Analizi 2026, 1 Ocak 2023 ile 31 Mart 2026 arasında Avrupa, Ortadoğu, Birleşik Krallık, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 30 önde gelen yayının 3 milyondan fazla online haberini inceledi. Araştırma; haber hacmini, marka görünürlüğünü, veri kullanımını ve basın bültenleri sonucunda yayımlanan haberlerin payını ölçtü.

Dijital haber üretimi 2023 ile 2025 arasında yılda ortalama yüzde 7 arttı. Aynı dönemde basın bültenine dayanan haberlerin payı da yükseldi. Haber merkezleri daha az insan kaynağıyla daha çok içerik üretmek surumunda kalınca, tanıtım metni gibi yazılmayan, gazetecilerin kaynak olarak kullanabileceği malzemeler içeren bültenler, habere daha çok dönüşüyor.

Türkiye'nin oranını ekonomi ve yaşam haberleri yükseltiyor

Basın bültenleri sonucu yayımlanan haberlerin toplam içindeki payında, yüzde 30 ile Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada yer alıyor. Onu yüzde 17 ile Türkiye, yüzde 9 ile Avrupa ve yüzde 7 ile Birleşik Krallık izliyor. Türkiye'de, basın bülten dağıtımı sonrasında yapılan haberler, ekonomi ve yaşam kategorilerinde yoğunlaşıyor. Tüketiciye dönük ekonomi haberlerinde ise şirket bilgisi, rakam ve pazar gelişmeleriyle birlikte sunuluyor.

Türkiye'de incelenen haberlerin yüzde 24'ünde bir marka adı geçerken, yüzde 21'i de veri içeriyor. Bu görünürlüğün arkasında, sektördeki daha geniş bir eğilime, tüketiciyi ilgilendiren bir konuya ya da iç pazardaki bir değişime bağlanan kurumsal gelişmenin daha çok haberleşmesi yatıyor.

BBC örneği verinin haberde nasıl kullanıldığını gösteriyor

Araştırmanın bulguları, BBC'de farklı bir tablo ortaya koyuyor: haberlerin yüzde 32'si veri kullanırken, yalnızca yüzde 6'sı basın bültenlerinin sonucunda yayımlanıyor. Gazeteciler bültene olduğu gibi yer vermek yerine, içindeki bilgiyi alıp kendi haberi baştan yazıyor. Bu sıkı editoryal eşiği, basın bülteninin kendisi aşamasa da verisi aşıyor.

B2Press Yönetici Ortağı Ediz Tokabaş, araştırmanın Türkiye bulgusunu şöyle yorumluyor: "Çoğu ekonomi ve yaşam haberlerinde olmak üzere, Türkiye'de dijital haberlerin yaklaşık altıda biri bir basın bülteninden yola çıkıyor. Editör, hızla kontrol edebileceği rakam ve yerel bir perspektif taşıyan bülteni kullanıyor, tanıtım içereni ise eliyor."

Her sektör farklı kanıt istiyor

B2Press Online Haber Analizi 2026’nın bulguları, Türkiye'deki şirketlere bülten hazırlarken somut bir rehber sunuyor. Marka görünürlüğünün en yüksek olduğu alan teknoloji. Teknoloji içeriklerinde ürünün benimsenmesi, kullanım ve pazarın gelişimi tercih edilen açılar sunuyor. Finans editörleri yatırım tutarı, pazar payı ya da büyüme verisi içeren bültenlere öncelik veriyor. Sağlık, doğrulama ihtiyacının en yüksek olduğu kategori olarak öne çıkıyor. Bu haberlerde, uzman görüşü ve dayanağı gösterilen bir iddia belirleyici oluyor.

Türkiye açısından araştırmadan çıkarılan pratik sonuç, şirketlerin duyurularını tanıtım metni değil, gazetecinin kaynak olarak kullanacağı bir malzeme olarak hazırlaması gerektiği. Rakamları desteklenmiş, yerel bağı kurulmuş ve önemi ek açıklama gerektirmeden anlaşılan bir bültenin haber olma şansı her zaman daha yüksek.