Barış Turgut: Teknolojiye önem veren şehirler dünyanın gözdesi olacak

Yayınlanma: 24.11.2023 - 15:02

Güncelleme: 24.11.2023 - 15:22

Kamu yönetimi sorunlarına çözüm bulma, teknolojinin kent yaşamına entegre edilmesi ve bölgenin yaşam kalitesini yükseltmesi amacıyla öne sürülen “Akıllı Kent” kavramı, henüz Türkiye’de tam anlamıyla oturmuş değil. Ancak dünya çapında akıllı şehir unvanı almayı başaran şehirlere bakıldığında, Türkiye’de teknolojiyle iç içe olan kentlerin bu projelere daha eğilimli olduğu ve ilerleyen yıllarda ülkenin ilk akıllı kent unvanını alabileceği öngörülüyor.

TÜRKİYE’DE AKILLI KENT PROJELERİ HIZ KAZANACAK

Birleşmiş Milletler, kentleşme değerlendirmeleri kapsamında dünyada günde ortalama 200 bin kişinin kentlere göç ettiğini açıklarken Türkiye’de de bu oran her geçen gün artış gösteriyor. TUİK tarafından açıklanan son verilere göre Türkiye nüfusunun %67,9’u yoğun kent bölgelerinde yaşarken 14,8’i orta yoğun kentlerde ikamet ediyor.

Kırdan kente göç oranı ise şehirlerin ulaşım, ekonomi, sağlık gibi hizmet alanlarında yetersiz kalmasına neden olabiliyor. Bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla öne sürülen ve dünyanın hemen her yerinde kabul gören “Akıllı Kent” projeleri, Türkiye’nin de kısa vadede yenilikçi bir vizyonla gelişeceğinin sinyallerini veriyor.

Bir şehrin akıllı kent unvanı alabilmesi için ilk olarak yeniliği desteklemesi ve sorunlara çözüm sunmak için teknolojik gelişmeleri şehre entegre etmesi gerekiyor. Aranan nitelikler kategorize edildiğinde; yenilik, sorun çözme becerisi ve bilgi iletişim teknolojileri, en önemli unsurlar arasında gösterilebilir. Bu şartlara uyan şehirler, dünyanın yalnızca sayılı bölgelerinde görülen akıllı kent projelerine dahil olarak Türkiye’de bir ilke imza atabilir ve uluslararası alanda yönetim başarısını kanıtlayarak kent dönüşüm vizyonuna yeni bir soluk kazandırabilir.

İZMİR AKILLI KENT OLMAYA DAHA YATKIN GÖRÜLÜYOR

Kentlere bambaşka bir bakış açısı getiren “Akıllı Büyüme” kavramı, Türkiye’deki şehirlerde de popülerlik kazanmaya başladı. İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerle birlikte İzmir, akıllı kent olmaya bir adım daha yakın görülüyor.

Çevreci gemiler, karbondioksit salınımını azaltacak güneş panelleri, elektrikli otobüs filoları ve ulaşım çözümleri, şehrin teknolojiyle iç içe olduğunu gözler önüne seren akıllı projeler kapsamında değerlendiriliyor. Bununla birlikte Girişimci Barış Turgut tarafından hayata geçirilen “İzmir Token” projesi de kent yaşamıyla dijital çözümleri entegre edecek, şehrin dünya çapında bir ilke imza atmasını sağlayacak örneklerden bir diğeri.

AKILLI BÜYÜME İÇİN ŞEHİRLERİN TEKNOLOJİYİ ÖN PLANA ALMASI GEREKİYOR

Kente göç oranının artmasıyla birlikte yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için etkili çözümler sunacak projelere ihtiyaç duyulmaya başladı. Bu bağlamda dünya çapında kabul gören ve en çok desteklenen projenin, akıllı kent çözümleri olduğu söylenebilir. Şehirler, yerel yönetimleri teknolojik gelişmelerle entegre hale getirdiğinde, hızlı bir büyüme ve gelişmiş bir ekonomiye sahip olabilecekler.

Akıllı kent eğilimleri İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Bursa, Yalova gibi şehirlerde görülse de henüz tam anlamıyla oturmuş değil. Kentlerin dönüşüm projelerini hızlandırmak ve yenilikçi yönetim vizyonunu ortaya koymak için hayata geçirmesi gereken projelerin başında, teknolojik gelişmeleri dikkate almak yer alıyor. Hayatın neredeyse her alanında dijitalleşmenin ön plana çıkması, şehirlerin de bu gelişmelere entegre olmasını adeta zorunlu hale getiriyor.

Giderek kalabalıklaşan ve göç almaya devam eden kentlerde yaşanan problemleri ortadan kaldırmak için akıllı kentleşme projelerine önem veren T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, akıllı kent unvanı almaya eğilimli şehirlere katma değer kazandıracak bir proje envanteri de sundu. Bakanlık, akıllı gelişmeye yatkın şehirlere destek sağlayacak projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyor.