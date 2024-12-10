Beşiktaş’ta Transfer Komitesinin Yeni İsmi: İlker Görgülü
Beşiktaş Kulübü’nün yeni yönetiminde önemli bir gelişme yaşanıyor. Sanat ve iş dünyasının yakından tanıdığı, koyu bir Beşiktaş taraftarı olan İlker Görgülü, transfer komitesinin başına getiriliyor. Görgülü, yeni dönemde transfer komitesinin tek yetkili ismi olacak.
Daha önce yönetimde yer almayı düşünmediğini ifade eden İlker Görgülü, yeni yönetimin kendisine yaptığı teklifi mutlulukla karşıladığını belirtti. Görgülü, “Beşiktaş benim için her zaman büyük bir tutku oldu. Bu önemli görevi üstlenmekten onur duyuyorum. Kulübümüzü daha ileri taşımak için çalışacağız,” diyerek duygularını dile getirdi.
Beşiktaş camiasında memnuniyetle karşılanan bu adım, kulübün yeni sezonda nasıl bir yapılanmaya gideceğine dair ipuçları veriyor. İlker Görgülü’nün liderliğinde transfer komitesinin atacağı adımlar, hem taraftarlar hem de spor kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.
Etiketler: #Kurumsal Haber
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