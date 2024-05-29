Bilet Dükkanı ile Türkiye'nin Her Yerine Otobüs Bileti!

Yayınlanma: 29.05.2024 - 11:51

Güncelleme: 29.05.2024 - 12:00

Hem ekonomik hem konforlu geçmesini istediğiniz bir yolculuk için Bilet Dükkanı’nı tercih ederseniz bünyesinde yer alan çok sayıda popüler otobüs firmaları ile güvenli bir yolculuk geçirirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş filtreleme alanı sayesinde; fiyat karşılaştırma kolaylığı, gitmek istediğiniz her yere uygun otobüs bileti bulabilme imkânı ve ekonomik otobüs bileti fiyatlarına kolayca erişebilirsiniz.

Bilet Dükkanı bünyesinde yer alan Türkiye’nin önde gelen İstanbul Seyahat, Ali Osman Ulusoy, Kale Turizm, Ben Turizm ve Isparta Petrol Turizm gibi firmalar sayesinde Antalya, Diyarbakır veya Balıkesir otobüs bileti başta olmak üzere gitmek istediğiniz her yere rahatça yolculuk edebilirsiniz.

Bilet Dükkanı ile Nasıl Otobüs Bileti Alabilirsin?

Bilet Dükkanı'nın web sitesini veya mobil uygulamasını kullanarak kolayca otobüs bileti satın alabilirsin.

• Bilet Dükkanı web sitesine veya uygulamasını ziyaret edin,

• Kalkış ve varış noktalarınızı seçin,

• Size uygun olan tarih ve saati belirleyin,

• Tek sayfada tüm otobüs firmalarını ve fiyat seçeneklerini değerlendirin,

• Sonuçlar arasından size uygun olan otobüs bileti için seçim yapın,

• Güvenli ödeme garantisi ile ister kredi kartı ister banka kartı ile ödeme yapın,

• Ödeme işlemleriniz sonrasında bilet bilgileriniz e-postanıza gönderilir.

Satın alma işlemi yaparken kişisel bilgilerinizi doğru bir şekilde girmeyi unutmayın. Biletinizi satın aldıktan sonra mobil uygulama üzerinden “Seyahatlerim” alanından otobüs biletinizi kontrol edebilirsiniz.

Seyahat planlarınıza uygun otobüs bileti için https://www.biletdukkani.com/otobus-bileti adresini ziyaret edebilirsiniz.

Kaliteli hizmet mottosu ve geniş güzergâh ağı yanında Akıllı Seyahat avantajları ile konforlu bir yolculuk deneyimi yaşatır. İstanbul Kars, Ankara Van, Edirne Diyarbakır otobüs bileti gibi uzun saatler süren rotalarda dahi bile wi-fi, yiyecek-içecek ikramı ve rahat koltuk seçenekleri ile kaliteli bir yolculuk yapabilirsiniz.

Otobüs Bileti Fiyatları Ne Kadar?

Planlama yaparken bütçenizi ayarlamak için “Otobüs bileti ne kadar?” sorusunun cevabını arıyor olabilirsiniz. Fiyatlar pek çok kritere bağlı olarak değişir.

Güncel yakıt ücreti, rota üzerinde yer alan otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, güzergahın uzunluğuna göre değişiklik gösterir. Aynı zamanda otobüs içi hizmetler de fiyatlar üzerinde etkili olur.

Yola çıkmadan önce daha sonrasında sizi şaşırtacak bütçelerden kaçmak için otobüs bileti fiyatlarına bakmak çok önemlidir. Türkiye’nin en çok aranan otobüs rotalarının fiyatları ise ortalama şu şekildedir:

• İstanbul Ankara otobüs bileti 300 TL,

• İzmir İstanbul otobüs bileti 550 TL,

• İstanbul Çanakkale otobüs bileti 700 TL,

• İstanbul Gaziantep otobüs bileti 750 TL.

Bilet Dükkanı’nın cebinizi düşünen kampanyalarından yararlanarak sizin için en uygu fiyatları değerlendirebilirsiniz. Özel gün indirimleri, hoş geldin hediyeleri, üyeye özel fırsatlar ile tüm kampanyalar web sitesi ve mobil uygulamada sizi bekliyor.

Otobüs Biletimi İptal Edebilir Miyim?

Bilet Dükkanı’ndan avantajlı seyahat fırsatları ile; uçak bileti, otobüs bileti, otel, araç kiralama ve transfer hizmetlerine kolayca erişebilirsiniz.

Ancak seyahatinizle ilgili herhangi bir aksaklık olması durumunda Bilet Dükkanı’nın 7 gün 24 saat hizmet veren 0850 241 19 23 numaralı canlı seyahat hattını arayabilirsiniz.

Otobüs bileti iptali firmaya göre farklılık gösterse de genelde satın almış olduğunuz otobüs biletlerinizi yolculuğunuza en az 6 saat kala iptal, açığa alma ve değişiklik işlemi yapabilirsiniz.