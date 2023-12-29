Biotrend Enerji Üçüncü Çeyrekte 354 Milyon TL Kâr Elde Etti!

Yayınlanma: 29.12.2023 - 15:03

Güncelleme: 29.12.2023 - 15:07

Biotrend Enerji, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başarılı finansal rakamlar açıkladı. Yenilenebilir enerji sektörünün önemli şirketlerinden Biotrend, 2023 yılının ilk 9 ayında net kârını 2022 yılının aynı dönemine göre %322 artırarak 354 milyon TL net kâr elde etti. Net kâr marjını da 2023 yılının ilk 9 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %10’dan %28’e yükseltirken, %32 net kâr marjıyla da 2023 yılının en yüksek çeyreklik net kâr marjına ulaştı.

2022 yılında ilk kez karbon ticaretine başlayan Biotrend , 2023 yılının ilk dokuz ayında 47 milyon TL, satışlarının %4’ü oranında karbon emisyon sertifika hakkı satış geliri elde etti. Karbon ticaretine başlandığı günden bu yana elde edilen karbon emisyon sertifika hakkı satış geliri 7,3 milyon USD’ye ulaştı. Biotrend 2023 yılının ilk 9 ayında 1 milyar 275 milyon TL hasılat rakamına ulaştı. 2023 yılının ilk dokuz ayında; geçen yılın aynı dönemine göre %55’lik satış büyümesi yakalayan Biotrend, yine aynı döneme kıyasla %31’lik artışla 342 Milyon TL FAVÖK tutarına ulaştı.

Biotrend Enerji CEO’su Özgür Umut Eroğlu: “2023 yılının üçüncü çeyreğinde elde ettiğimiz 1 milyar 275 milyon TL’lik hasılat rakamı bu yılın başarısı adına önemli bir gösterge.”

Biotrend Enerji CEO’su Özgür Umut Eroğlu “2023 yılının üçüncü çeyreğine ait başarılı finansal sonuçlarının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, ulaşılan 1 milyar 275 milyon TL hasılat rakamına işaret etti. 2022 yılının aynı dönemine göre %55’lik bir satış büyümesi yakaladıklarını vurgulayan Eroğlu, zorlayan koşullara rağmen 2023 yılını önemli bir büyüme rakamıyla kapatacaklarına inandığını dile getirdi. Eroğlu, Biotrend kurulu gücünün 2023 üçüncü çeyrek dönemi sonu itibariyle, 2022 yılının aynı dönemine göre %21’lik artışla 118,4 Mwe ulaştığını ifade etti. Gündemlerinin artık 2024 yılıyla ilgili çalışmalar olduğuna değinen Eroğlu, “Gelecek yıl hayata geçirmek üzere, önemli yatırım planlarını gündeme alıyoruz. Ülkemize, çevreye, doğaya, ekonomiye ve dünyaya katma değeri yüksek projeler hayata geçirerek büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.