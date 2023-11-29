Büyükşehirlerde ulaşım krizinde yeni problem: Korsan taşımacılık

Yayınlanma: 29.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 29.11.2023 - 16:22

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yayımladığı son verilere göre, Türkiye genelinde toplam çalışan sayısı Ağustos itibarıyla 23 milyon 22 bin olarak kaydedildi. Sigortalı çalışanların ise en çok İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Bursa ve Kocaeli gibi büyükşehirlerde bulunduğu gözlemlendi. Trafik yoğunluğu, toplu taşımadaki kalabalık ve uzun mesafelerden dolayı, büyükşehirlerdeki çalışanların veriminin düşme olasılığına dikkat çeken Özyüce Turizm yetkilisi Muhammet Yuca, “Büyükşehirlerdeki çoğu çalışan işe giderken birden fazla toplu taşıma değiştirmek zorunda kalıyor. Bu da psikolojik ve mental yorgunluğu beraberinde getirirken hem gün içindeki hem de uzun vadede verimi azaltıyor" dedi.

Çalışan sayısı fazla olan şirketlerin servis tercih etmelerinin en önemli sebebinin personellerinin işe güvenli bir şekilde gelip gitmesini sağlamak olduğunu belirten Muhammet Yuca, “Büyükşehirlerdeki çalışanlar, sabah erken saatlerde yola çıktığı ve birden fazla ulaşım aracı kullandığı için işyerine varana kadar yoruluyor. Çünkü toplu taşımalar, kalabalık oluyor ve bireylerin birçoğu ayakta seyahat ediyor. Çalışanlarının performansını korumak, onların ulaşımlarını güvenli ve konforlu hale getirmek isteyenler ise servis tutuyor” ifadelerini kullandı.

“SERVİS İMKANI OLMAYAN ÇALIŞANLAR, İŞE YETİŞEMEYEBİLİYOR”

Personellerine servis seçeneği sunmayan şirketlerin işine mesai başlangıç saatinde gelemeyen çalışanlarına anlayış göstermek zorunda kaldığını aktaran Özyüce Turizm yetkilisi Muhammet Yuca, “Servis imkanı, işe giriş mülakatlarında da değerlendirme kriterleri arasında yer alıyor. Çünkü, sabah serviste koltuğu hazır olan personeller, işyerine gidene kadar dinleniyor, uyuyor, bilgisayarlarını açıp çalışmaya başlayabiliyor. Biz de çeyrek asıra yaklaşan tecrübemizle Ankakra, İzmir, Samsun, Adana, Kocaeli, Tekirdağ, Batman ve Aydın’daki şubelerimizde hem personeller hem öğrenciler için servis hizmeti veriyoruz. Yeni nesil servis taşımacılığında yolcularımızı zamanında ve güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaştırmayı önceliğimiz kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

“KORSAN TAŞIMACILIK, BÜYÜK RİSK BARINDIRIYOR”

Özyüce Turizm yetkilisi Muhammet Yuca sözlerini şöyle sonlandırdı: “Öğrenci ve personel taşımacılığında, farklı şehirlerde verdiğimiz servis hizmetlerinde tüm yolcularımızın canını emanet aldığımızın bilinciyle hem şoförlerimizin eğitimlerini hem de araç bakımlarımızı zamanında gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda korsan taşımacılıkla mücadele ediyoruz. Çünkü, işverenlerin ve okul sunduğu servislerin pahalı gelmesi sebebiyle toplu taşıma sorunlarına kendilerince çözüm bulmak isteyenler, korsan taşımacılara yöneliyor. Ancak, güvenlik önlemlerinin alınmadığı, hatta yasal olmadığı için yoldaki herhangi bir çevirmede aracı bağlanacak ve ciddi cezalar kesilecek olan korsan taşımacılarla yalnızca günü kurtarıyorlar. Korsan taşımacılıktaki riskler, hem öğrenciler hem de çalışanlar için tehlike unsuru. Bu yüzden bizim gibi servis hizmeti veren şirketleri tercih etmek, birçok açıdan daha güvenli.”