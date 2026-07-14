Çocuk oyun alanı zinciri SuperApp’e dönüşüyor

Mordor Intelligence'ın 2026 tarihli raporuna göre, küresel süper uygulama pazarı 2025 yılında 127,46 milyar dolar büyüklüğe ulaştı. Aynı rapor, pazarın 2030 yılında 440,19 milyar dolara çıkmasını ve yıllık ortalama yüzde 28,13 oranında büyümesini öngörüyor. Ödeme ve dijital cüzdan hizmetleri, yüzde 37,8'lik payla ekosistemin en büyük gelir kaynağı konumunda bulunuyor. Bu tablo, kullanıcıların tek bir kimlik ve tek bir cüzdan üzerinden hizmet almayı benimsediğini gösteriyor. Süper uygulama modeli, artık yalnızca bir kolaylık değil, dijital ekonominin merkezî bir bileşeni haline gelmektedir.

Sektördeki bu güçlü ivme üzerine Cedgo Kurucusu Ümit Deniz Gül, modelin aile segmentindeki potansiyeline dikkat çekti. Gül, Türkiye'den küresel ölçekli bir örneğin çıkmasını sektör için önemli bir eşik olarak nitelendirdi. "Süper uygulama modelinin en zorlu tarafı, kullanıcıyı hizmetten ödemeye, deneyimden alışverişe kadar her ihtiyacında tek platforma alıştırmaktır" dedi. "Biz bu alışkanlığı 2018'den bu yana kurduğumuz fiziksel ağ ve 100.000'den fazla dijital cüzdan kullanıcımızla çoktan oluşturduk." "Bugün 340.000'den fazla aktif mobil kullanıcımızla, ailelerin günlük yaşamını tek platformda birleştiren bir yaşam işletim sistemi inşa ediyoruz."

"Ebeveyn teknolojisinde yapay zekâ dönemi başlıyor"

Research and Markets tarafından yayımlanan Parenting Apps Global Report 2026 verilerine göre, küresel ebeveyn teknolojisi uygulamaları pazarı 2025 yılında 1,71 milyar dolardan 2026 yılında 1,93 milyar dolara yükseldi. Rapor, pazarın 2030 yılında 3,11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu büyümenin başlıca itici gücü olarak, sağlık ve beslenme takibinde yapay zekâ entegrasyonu gösteriliyor. Aynı çalışma; gelişim takibi, topluluk etkileşimi ve ortak ebeveynlik yönetimi gibi özelliklerin pazarı genişlettiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, ailelerin dijital çözümlere yönelik talebinin yıldan yıla arttığına işaret ediyor. Yapay zekâ destekli ebeveyn asistanları, bu segmentin önümüzdeki dönemde en hızlı büyüyen alanı olarak öne çıkıyor.

Gül, bu verilerin aile teknolojisi alanında geniş bir fırsat penceresi açtığını belirtti. Ebeveyn teknolojisindeki yapay zekâ ivmesinin, tek başına takip uygulamalarının ötesine geçtiğini vurguladı. Ona göre asıl değer; çocuk gelişimi, ödeme, alışveriş ve ev hizmetlerini aynı aile profilinde birleştiren bütünleşik yapılarda ortaya çıkıyor. Kurucu, Cedgo'nun bu noktada yapay zekâ destekli ebeveyn asistanı, canlı şube izleme ve dijital cüzdanı ile 20 modülü tek bir ekosistemde topladığını aktardı. Markanın 2018'den bu yana 3,5 milyondan fazla çocuk girişini mobil uygulama üzerinden yöneterek bu altyapıyı kurduğunu ifade etti.

"Tek platform eğilimi dijital alışkanlıkları yeniden şekillendiriyor"

Mordor Intelligence'ın raporu, kullanıcıların onda yedisinin günlük ihtiyaçlarını tek bir uygulamada toplamayı tercih ettiğini ortaya koyuyor. "Uygulama yorgunluğu" olarak tanımlanan bu eğilim, ayrı ayrı platformlar arasında gezinmenin yarattığı zaman kaybını ve koordinasyon yükünü azaltmayı amaçlıyor. Ödeme altyapısı bir kez kurulduğunda, kullanıcıların aynı platform üzerinde alışveriş, hizmet ve içerik tüketimine yönelmesi kolaylaşıyor. Bu durum, süper uygulamaların kullanıcı başına değerini her yeni etkileşimde artırıyor. Sektör analistleri, tek kimlik ve tek cüzdan üzerine kurulu modellerin bağlılık oranını yükselttiğini belirtiyor. Bütünleşik platformlar, bu sayede hem kullanıcı deneyimini hem de uzun vadeli müşteri sadakatini güçlendiriyor. Dijital ekosistemde rekabet, artık tekil hizmetlerde değil, bu hizmetleri kesintisiz biçimde birleştirme kabiliyetinde belirleniyor.

"Türkiye'den küresel bir aile platformu çıkarmayı hedefliyoruz"

2018 yılında çocuklara yönelik eğlence ve aktivite konseptiyle kurulan Cedgo, Türkiye genelinde 50 şubeye ve 584.000'den fazla kayıtlı kullanıcıya ulaştı. Marka, 230,6 milyon TL doğrulanmış 2025 cirosuyla fiziksel ağını dijital bir ekosisteme taşıdı. Bu dönüşümün detaylarını Ümit Deniz Gül aktardı.

Gül, önümüzdeki üç ay içinde "dene, deneyimle, satın al" mantığıyla çalışacak Cedgo Familio e-ticaret pazaryerini devreye alacaklarını açıkladı. Kurucu; Cedgo Home, CedgoLab ve Cedgo Academy modüllerinin de aşamalı olarak hayata geçirileceğini, 2026 sonunda 20 modüllü ekosistemin tam operasyonel hâle getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Coğrafi büyüme tarafında, Mısır master franchise için niyet mektubunun imzalandığını ve bunun MENA bölgesindeki genişlemenin başlangıcı olduğunu vurguladı. Gül, Körfez ülkeleri ve Balkanların da orta vadeli hedefler arasında yer aldığını ekledi. Kurucu, tüm bu adımların 2030 yılında 2,36 milyar TL ciro hedefiyle sürdürülebilir bir büyüme modeline dayandığını, vizyonlarının ailelerin günlük yaşam yükünü azaltan yüksek frekanslı bir platform inşa etmek olduğunu söyledi.