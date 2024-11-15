Çocuklar ara tatilde STEM setleriyle bilim ve teknolojiyi keşfedecek

Yayınlanma: 15.11.2024 - 12:21

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:21

Öğrencilerin geleceğinin inşasında en önemli yapı taşlarından biri olan yaratıcılık, STEM eğitimlerinin kalbinde yatıyor. Eğitimciler ve ebeveynler, çocukların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için öğretici STEM setlerine büyük bir ilgi gösteriyor. Böylelikle çocuklar, hem eğlenirken hem de geleceğin inovasyon liderleri olma yolunda adım adım ilerlerken yerli STEM markası Stemist Box, Amerika Birleşik Devletleri ile imzaladığı 2 milyon dolarlık distribütörlük anlaşmasıyla global pazarda yerini alıyor. Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı, ara tatilde çocuklarının kaliteli zaman geçirmesini isteyen aileler için STEM eğitim setlerinin sunduğu eğlenceli ve öğretici fırsatları anlatırken, işbirliklerine ilişkin detayları da paylaştı.

“Setlerimizle çocukların çok yönlü gelişmesini sağlıyoruz”

Stemist Box’ın çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında çok yönlü gelişimini destekleyen eğitim materyalleri sunduğunu vurgulayan Abdurrahman Aydınlı, “Çocukların teknoloji ve yapay zeka gibi ileri teknolojilere adım atmaları için güçlü bir temel oluşturuyoruz. STEM eğitim setlerimizle problem çözme, kodlama gibi becerileri geliştirerek inovatif projeler üretebilecek yeteneklere sahip olmalarını sağlıyoruz. Türkiye’nin en inovatif şirketlerinden biri olarak da küresel eğitim sahnesine yenilikçi çözümler sunuyoruz. Amacımız, çocukların üretkenlik, yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Bu vizyonla sınırları aşarak dünya genelinde daha fazla çocuğa ulaşma hedefimizi ABD ile başlattık. Stemist Box, Didactic App, Inc. işbirliğiyle STEM eğitimini Amerika’daki okullara ve öğrencilere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

“STEM eğitim setleri, problem çözme becerilerini %30 geliştiriyor”

Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı, “Stemist Box çocukların bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında çok yönlü gelişimlerini destekleyen eğitim materyallerine erişimini artırıyor. Bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinde %30’dan fazla gelişim kaydedildiği, araştırmalarla ortaya kondu. Ayrıca eğitim setlerinin ahşap olması, kaliteli, dayanıklılığının yanı sıra ebeveynlerin güvenlik ve sürdürülebilirlik konusundaki endişelerini en aza indiriyor. Bu kapsamda, özellikle huş ağacı gibi doğal kaynaklardan faydalanıyoruz ve sürdürülebilirlik ilkesini her ürünümüzde gözetiyoruz” şeklinde konuştu.

“Öğrenciler fen ve matematik derslerini günlük hayatta kullanmayı öğreniyor”

Tüketen değil, üreten bireylerin yetişmesini amaçladıklarının altını çizen Abdurrahman Aydınlı, “STEM, fen, teknoloji, matematik ve mühendislik alanların iç içe geçerek kullanıldığı, müfredatlar arası bir yaklaşımdır. Öğrenciler fen ve matematik dersinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknolojiyle kullanmasını amaçlıyor. Stemist Box olarak, Türkiye’nin en inovatif 33. şirketi olarak STEM eğitimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı yalnızca bilim insanları değil, aynı zamanda çok yönlü olarak geliştirmeyi istiyoruz. Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatla uğraşan, topluma katkıda bulunan bireylere dönüştürmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ABD’de 2 milyon dolarlık anlaşma imzaladık”

Safir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aydınlı sözlerini şöyle tamamladı: “Stemist Box ile Amerika’da bir distribütörlük anlaşması imzaladık. 2 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, Türkiye’nin STEM alanındaki yenilikçi gücünü dünyaya tanıtmak ve geleceğin üretken bireylerini yetiştirme yolunda önemli bir adımdır. Materyalleri kullanan okullara STEMIST SCHOOL sertifikası veriliyor. Bu sayede okullar STEM alanında tanınırlık kazanıyor. %100 yerli üretim olan setler, çocuk sağlığına uygun, doğa dostu ahşap ve güvenli malzemelerden üretiliyor. Uluslararası eğitim kazanımlarına uygun ve öğretmenlere özel eğitim içerikleriyle okullara STEM eğitimi desteği sağlıyor.”