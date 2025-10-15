Daikin Türkiye, 2025’te sermayesini 4.3 milyar TL artırdı

2011 yılında 260 milyon dolarlık satın alma ile Türkiye pazarına giriş yapan Daikin Türkiye, yaptığı yatırımlar ve gösterdiği büyüme performansıyla sektörün lider oyuncularından biri haline geldi. Bu yıl 4,3 milyar TL tutarında sermaye artışı gerçekleştiren şirketin toplam sermayesi 5,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu adımıyla Türkiye’deki varlığını daha da güçlendiren şirket, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve bölgesel rolünü pekiştirecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Finansal başarılar yatırımların somut göstergesi oldu

2024 mali yılında Daikin Türkiye, 25.5 milyar TL ciro ve 400 milyon Euro ihracat geliri elde ederek yılı güçlü bir performansla tamamladı. Bu başarı, şirketin Türkiye’deki üretim ve ihracat kapasitesini artırma stratejisinin yanı sıra, bölgesel rolünü de pekiştirdi. 2025 yılı için belirlenen ciro hedefi ise 800 milyon Euro, bu da şirketin önümüzdeki dönemde ihracat odaklı büyümesini daha da artırmayı planladığını gösteriyor. Bu güçlü performans ve gelecek hedefleri doğrultusunda Daikin Türkiye, sermaye artırımı gerçekleştirerek Türkiye’ye olan güvenini ve uzun vadeli büyüme stratejisini bir kez daha ortaya koydu.

Üretim, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı büyüme

Daikin Türkiye, 2025 yılında gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla üretim kapasitesini büyütmeye ve ihracat gücünü artırmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder konuyla ilgili şunları söyledi:

“2011 yılında Türkiye’de çıktığımız yolda her geçen yıl daha da güçleniyoruz. 2024 yılı, hedeflerimizi aşan güçlü performansımızla geride kaldı. Bu güçlü performansın ardından aldığımız sermaye artırımıyla üretim kapasitemizi genişletmeyi, yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilirlik projelerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Attığımız bu adım Türkiye’nin stratejik önemini ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor. “

Önder, Sakarya Hendek Üretim Tesisi’nin bu yolculuktaki önemine de dikkat çekerek,

“Türkiye, yalnızca güçlü iç pazarıyla değil, aynı zamanda bölgesel bir üretim ve ihracat üssü olmasıyla da öne çıkıyor. Sakarya Hendek Üretim Tesisimiz’de halihazırda üretimini gerçekleştirdiğimiz low-cost ürün segmentimiz, bu yıl Aralık itibarıyla tam kapasiteye ulaşacak. Bu yatırım, özellikle Afrika pazarlarında iklimlendirme sektöründe oluşan ciddi ihtiyaca güçlü bir yanıt niteliğinde olacak. Bu stratejik adımlar, ihracat rakamlarımızın da istikrarlı bir şekilde büyümesini beraberinde getirecek” dedi.

Bölgesel lojistik üssü olma hedefi

Daikin Türkiye, yatırımlarıyla ürün gamını çeşitlendirerek yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkeyi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi de hedefliyor. Enerji verimli ve sürdürülebilir ürün gamıyla hem Türkiye’ye hem de Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve CIS ülkelerine katkı sunmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilere de yatırım yaparak sürdürülebilir büyüme yolculuğunu hızlandırıyor.