Dr. Salim Satır Kimdir? Buybase Nedir?

Yayınlanma: 30.11.2023 - 16:18

Güncelleme: 30.11.2023 - 16:18

En bilinen girişimi Buybase, küresel çapta dikkat çekti. Paydaşların hem fiziksel hem de dijital varlıkları etkili bir şekilde alıp satmasına, depolamasına ve yönetmesine imkan tanıyan şeffaf ve eşitlikçi bir küresel dijital ekosistem olan Buybase, Satır'ın Kanada'daki Buybase Inc., ABD'deki SST Tek Inc. ve Türkiye'deki SST Teknoloji tarafından yönetilen ortak bir çalışma olarak geliştirildi.

YENİLİKÇİ YAZILIMI BUYBASE’I GELİŞTİRDİ

Buybase'i tüm tedarik, lojistik, üretim ve tüketim zincirini kapsayan kesintisiz bir küresel etkileşim platformu haline getirmeyi hedefleyen Satır, Kanada ve ABD'de teknoloji şirketlerine çeşitli yatırımlar yapmıştır. Portföyünde, Türkiye'de üretilen sağlıklı ve fonksiyonel gıda markaları gibi farklı sektörlerde yatırımlar da bulunmaktadır.

Buybase, bir Türk yazılım şirketi, e-ticaretin kalıcı hale gelmesi ve uluslararası e-ticaret operasyonlarını yönetme ihtiyacı ile ortaya çıkan bir tedarik ağı ve e-ticaret platformudur. Kanada'da 2019 yılında temelleri atılan bu platform, ithalat ve ihracat süreçlerinde devrim yaratmayı hedefliyor. Buybase, dijital varlık yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, nakliye ve depolama yönetimi gibi çeşitli işlevleri entegre ederek işletmelerin işlevlerini tek, uygun maliyetli bir platform altında birleştiriyor, bu sayede iş operasyonlarını kolaylaştırıyor ve girişimcileri güçlendiriyor??.

ULUSLARARASI TİCARETİN ANAHTARI: BUYBASE

Dr. Salim Satır, Buybase ekosistemini geliştirirken teknolojinin hayatı kolaylaştırma vizyonunu benimsemiştir. TÜBİTAK tarafından da desteklenen platform, 29 Ekim 2023’te, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümünde alfa sürümü ile yayına çıkarak testlere başladı. Kullanıcılar, Buybase üzerinden ürünlerini ekleyebilecek, depo yönetimi yapabilecek ve Buybase pazaryeri aracılığıyla yurt içi ve dışındaki müşterilere satış yapabilecekler. Ayrıca, şahıs şirketleri ve orta ve büyük ölçekli işletmeler için karmaşık gümrük süreçlerini ve uluslararası nakliye ve depolama zorluklarını aşmada yardımcı olacak lojistik ve nakliye yönetim modülleri sunuyor??.

Buybase, uluslararası e-ticarette karşılaşılan zorlukları aşmak için küresel bir ekosistem olarak tasarlanmıştır. Dr. Salim Satır, platformun e-ihracat ve ithalat yapan şirketlerin tüm taleplerine yanıt verebilen, uçtan uca küresel bir e-ticaret altyapısı olduğunu belirtiyor. Alıcı ve satıcıları tek bir platformda birleştiren bu sistem, dijital ve fiziksel altyapı arasında bir köprü görevi görüyor. Buybase, karmaşık sistemlerde gezinme yüküne ve pahalı çözümlere olan ihtiyacı azaltarak, uluslararası alanda büyümek isteyen girişimcilere benzersiz erişim kolaylığı sunuyor?.



