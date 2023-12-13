Erdoğan Uyan Kimdir?

Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:33

Güncelleme: 13.12.2023 - 16:34

Eğitim hayatına İstanbul Kartal Ticaret Lisesi'nde başlayan Uyan, daha sonra 1989yılında yükseköğrenim için İngiltere'ye gitmiştir. Burada Teesside Üniversitesi'ndeİşletme ve Ekonomi alanında eğitim alarak mezun olmuştur.Uyan, 35 yıllık iş hayatı boyunca, restoran zinciri işletmeciliği, butik otel işletmeciliği, gayrimenkul onarımı, satış ve kiralama gibi çeşitli iş kollarında faaliyet göstermiştir.

Ayrıca bu süreçte evlenmiş ve mutlu bir aile yaşantısına adım atmıştır. Uyan, üç çocuk babasıdır ve özellikle oğlunun İzmir Türk Koleji'nde eğitim aldığı süre boyunca Urla'nın sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip etme fırsatı bulmuştur.

URLA'YA DAİR GÖRÜŞLERİ VE VİZYONU

Erdoğan Uyan, Urla ve yarımadanın geleceğine büyük önem atfetmektedir. İZKA tarafından hazırlanan Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi raporunu önemseyen Uyan, bu raporu destekleme ve sahiplenme taahhüdünde bulunmuştur. Raporun hazırlanmasında yer alan akademisyenlerle istişarelerde bulunan Uyan, çevreci sivil toplum kuruluşları, kent konseyi ve muhtarlarla iş birliği yaparak Urla'ya modern altyapı ve üstyapı kazandırma, doğal güzelliklerini koruma ve turizm potansiyelini geliştirme amacındadır.

Uyan, turizm sektöründe derin bir bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu vurgulamakta ve Urla'nın doğal güzelliklerini, gastronomi zenginliğini ve kültürel mirasını dünyaya tanıtma amacındadır. Bu doğrultuda, Urla Caz ve Gastronomi Festivali ile Uluslararası Urla Enginar Festivali gibi etkinliklere önem vermektedir. Ayrıca, Urla'daki Michelin yıldızlı restoranlar gibi başarıları da takdirle karşılamaktadır.

KATKIDA BULUNDUĞU PROJELER

Erdoğan Uyan, birçok sosyal ve kültürel projede önemli roller üstlenmiştir. Bunlardan Nbazıları şunlardır:

• KAMEK (Kuşadası Meslek Edindirme Merkezi): Kuşadası Belediyesi ve Millî Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, 40'tan fazla alanda 6,200'den fazla kişiye meslek edindirme imkânı sunmuştur. Ayrıca, iş ve işçi bulma projeleri, sosyal yaşam standardını yükseltme çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilmiştir.

• Avrupa Birliği ve Ar-Ge Departmanı: Kuşadası Meslek Edindirme Merkezi bünyesinde oluşturulan bu departman aracılığıyla ulusal ve uluslararası projelere başvurular yapılmış, gençlerin yönetime katılımı ve okul öncesi eğitimin desteklenmesi gibi konularda önemli projeler geliştirilmiştir.

• İbramaki Sanat Galerisi ve Kültürel Faaliyetler: İbramaki Sanat Galerisi'nin restorasyonu ve işletilmesi, tiyatro ve sinema günlerinin düzenlenmesi, Kuşadası açık hava sinemalarının oluşturulması gibi kültürel etkinlikler Uyan'ın katkıda bulunduğu projeler arasındadır. Bu çalışmalar, sanatın ve kültürün yerel düzeyde teşvik edilmesine katkı sağlamıştır.

• Turizm ve Tanıtım Faaliyetleri: Uyan, Kuşadası'nın marka şehir olması yönünde çalışmalar yapmış, uluslararası turizm fuarlarına öncülük etmiştir. Bu faaliyetler, şehrin turizm potansiyelinin artmasına ve otellerin doluluk oranlarının yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.

• Belediye Yönetimi ve Mali Yenilikler: Kuşadası Belediyesi'nde gerçekleştirilen Gelir Artırıcı Çalışmalar (GAÇ) projesi ile belediyenin mali yapısını iyileştirme ve sürdürülebilir finansal yapı oluşturma konusunda önemli adımlar atılmıştır.

Belediyenin maddi kayıplarını azaltma ve gelecekteki kayıpları önleme konusunda etkili olmuştur.

• Spor ve Gençlik Faaliyetleri: Uluslararası Kuşadası Kupası Turnuvası, Türkiye Yelken Federasyonu Ege Bölgesi Kupası gibi spor etkinlikleri ve 19 Akdeniz Karate Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonların düzenlenmesi, Uyan'ın spor ve gençliğe verdiği önemi göstermektedir. Ayrıca, Sokak Basketbolu Turnuvası ve Türkiye Triatlon Şampiyonası gibi etkinlikler de gençlerin spora yönlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasına hizmet etmiştir.

Erdoğan Uyan, bu projelerle topluma katkıda bulunmak, yerel ve ulusal düzeyde önemli gelişmelere öncülük etmek ve sosyal, kültürel, ekonomik alanlarda sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Kendisi, girişimcilik ruhu, toplum hizmeti odaklı yaklaşımı ve Urla ile Türkiye'nin diğer bölgelerine olan bağlılığı ile tanınan bir kişidir.