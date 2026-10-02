Erkek giyiminde yeni yaklaşım: Daha az parçayla daha fazla kombin

Birleşmiş Milletler’in (BM) 81. Genel Kurulu Eylül 2026’da ABD’nin New York kentindeki BM Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dünya gündeminin bir sonraki önemli durağı Türkiye olacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), 9–20 Kasım 2026 tarihlerinde Türkiye’nin ev sahipliği ve başkanlığında Antalya’da gerçekleştirilecek. Bu vesileyle kasım ayına kadar gündemde kalması beklenen sürdürülebilirlik konusu, tüketim alışkanlıklarına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO’su Erhan Kıyağan da bu dönemde erkek giyiminde mevcut parçaların daha uzun süre ve farklı biçimlerde kullanılarak ömrünün artırılmasına yönelik değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Erhan Kıyağan, bir takım elbise seçilirken ceket ve pantolonun ayrı ayrı nasıl değerlendirilebileceğinin de hesaba katılabileceğini belirterek, “Müşterilerimizle yaptığımız görüşmelerde en çok dikkat ettiğimiz konulardan biri, takımın bir bütün olarak kullanımının yanı sıra parçalarının nasıl değerlendirilebildiği. Lacivert ve gri gibi zamansız renkler bu konuda avantaj sağlıyor. Sade desenler ve kaliteli kumaşlar seçildiğinde, ceket ve pantolonu farklı parçalarla kullanmak çok daha kolay oluyor” dedi.

HER 5 TÜKETİCİDEN 4’Ü ÜRÜNLERİNİ DEĞİŞTİRMEDEN ÖNCE DAHA UZUN KULLANIYOR

Küresel danışmanlık şirketi McKinsey’in haziranda yayımladığı State of the Consumer 2026 araştırması, tüketicilerin mevcut ürünlerini değerlendirme biçimlerindeki değişime işaret ediyor. Brezilya, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD’de 4 bin 863 tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların %82’si sahip oldukları ürünleri değiştirmeden önce daha uzun süre kullanıyor. %69’u ürünleri atmak yerine onardığını, %68’i ise aktif olarak atık azaltmaya çalıştığını belirtiyor.

“Erkek giyiminde bir parçanın farklı ortamlara uyarlanabilmesi, kullanım seçeneklerini artıran unsurlardan biri” diyen Erhan Kıyağan’a göre lacivert ve gri bu açıdan erkek gardırobunda kullanışlı seçenekler arasında yer alırken, kahverengi ve bej tonları da farklı parçalarla eşleştirilebiliyor. Erhan Kıyağan, “Satın alma sırasında tek bir kombine odaklanmak yerine, seçilen parçanın mevcut gardıropla nasıl kullanılabileceğine bakmak önemli” açıklamasını yapıyor.

“TAKIM ELBİSENİN CEKETİ GÜNLÜK KOMBİNLERE DE UYARLANABİLİR”

Takım elbisenin kullanım alanlarını genişletmenin yollarından biri de ceketi klasik gömlek ve kravat kombininden çıkarmak. Kesim ve kumaşın uygun olması halinde, takım ceketi ince triko, polo yaka veya sade bir tişörtle de eşleştirilebiliyor.

Erhan Kıyağan, “Doğru kesimdeki bir ceket, gömlek ve kravatla sınırlı kalmak zorunda değil. İnce bir triko, polo yaka veya sade bir tişörtle kombinlendiğinde aynı ceket daha günlük ve rahat bir görünüm kazanabiliyor. Burada önemli olan ceketin kesiminin ve kumaşının buna uygun olması” ifadelerini kullanıyor.

Benzer bir yaklaşımın pantolon için de geçerli olduğunu belirten Ertan Kıyağan, “Sade desenler ve farklı parçalarla kolay eşleşebilen renkler, takım pantolonuyla farklı kombinler yapılmasını kolaylaştırıyor. Böylece aynı takım iş hayatında klasik biçimde kullanılabilirken, ceket veya pantolon tek başına farklı ortamlara uyarlanabiliyor” değerlendirmesini yapıyor.

KULLANIM SÜRECİNDE DOĞRU BEDEN VE BAKIM BELİRLEYİCİ

Bir giysinin gardıropta ne kadar süre kullanılabileceğinde beden seçimi, kumaş ve bakım da rol oynuyor. Erhan Kıyağan, takım elbisede öncelikle vücuda doğru oturan bir kesimin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Düzenli bakımın ürünün formunun korunmasına katkıda bulunduğunu, zaman içinde ihtiyaç duyulan küçük ölçü düzenlemelerinin de parçanın kullanılmaya devam etmesini kolaylaştırabileceğini belirtiyor.

Erhan Kıyağan, “Çok iddialı olmayan ve iyi oturan kesimler, farklı kullanım alanlarına daha kolay uyarlanabiliyor. Aynı takım, iş hayatında daha klasik bir kombinle, farklı parçalarla eşleştirildiğinde ise davetlerde veya günlük yaşamda kullanılabiliyor” diyor.

SATIN ALMA KARARINDA İKİNCİ SORU ÖNEMLİ

Terzi Ayhan Classics Kurucusu ve CEO’su Erhan Kıyağan, alışveriş sırasında kullanım alanını önceden düşünmenin gardırobun işlevselliğini artırabileceğine işaret ederek sözlerini şöyle sonlandırıyor:

“Çok fazla kıyafet almak yerine doğru parçaları seçmek daha önemli. Birbirleriyle kolay kombinlenebilen birkaç kaliteli ceket, pantolon ve takım elbise ile oldukça fazla görünüm oluşturulabilir. Alışveriş yaparken ‘Bunu ne zaman giyerim?’ sorusunun yanında, ‘Bunu başka hangi parçalarla kullanabilirim?’ diye de düşünülmesini öneriyoruz.”