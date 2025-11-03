Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Bulgar Ortodoks Heyeti, Taşyapı Şişli Projesi’nde bir araya geldi

Azınlık topluluklarının ruhani ve toplumsal temsilcilerini aynı çatı altında buluşturan bu buluşma, çok kültürlü yaşam ve ortak gelecek vizyonu açısından dikkat çekici bir anlam taşıdı. Etkinlik, Türkiye’de farklı inanç ve toplulukların bir arada üretim yapabileceği yeni bir dönemin sembolü olarak değerlendirildi.

“BU, TOPLULUĞUMUZUN EN BÜYÜK PROJESİ”

Bulgar Erzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dimitri Yotef, projeye duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti: “Bugün burada yalnızca bir inşaatın değil; vizyonun, emeğin ve azmin temelleri atılıyor. Bu proje, vakfımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği en kapsamlı girişimdir. Aynı zamanda insana, doğaya ve geleceğe duyulan saygının bir ifadesidir.” Yotef ayrıca, projede doğaya verilen öneme dikkat çekerek çevre duyarlılığına özel bir yer ayrıldığını vurguladı.

“BU BÜYÜK ESER, GELECEĞE BIRAKILAN BİR MİRAS”

Fener Rum Patriği Bartholomeos, projeyi azınlık toplulukları açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi: “Bu büyük eseri bana detaylarıyla anlattılar, çok mutlu oldum. Vakıflarımızın gayrimenkullerini topluma ve geleceğe değer katacak şekilde değerlendirmek gerekir. Bu proje, topluluklarımız için anlamlı bir miras niteliğindedir.”

Patrik Bartholomeos ayrıca, azınlık topluluklarına yönelik destek adımlarından dolayı hükümete teşekkür etti.

“DEPREM GÜVENLİĞİ BİZİM ÖNCELİĞİMİZ”

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, projenin teknik standartlarıyla ilgili bilgi vererek deprem dayanıklılığına özel önem verdiklerini belirtti: “Binalarımızı sadece ayakta kalacak şekilde değil, insanların deprem anında içeride güvenle kalabileceği şekilde tasarlıyoruz. C50 sınıfı yüksek dayanımlı beton kullanıyoruz ve yapılarımız 9,5 büyüklüğündeki depreme dayanacak şekilde projelendiriliyor.”

Turanlı, Taşyapı’nın projelerinde insan hayatını merkeze alan bir anlayışla hareket ettiğini vurguladı: “Bizim ilkemiz, önce insan. Maliyet değil, güvenlik ve kalıcılık önceliğimizdir.”

ŞİŞLİ’DE YENİ BİR YAŞAM MODELİ

100 dönümlük alanda yükselen Taşyapı Şişli Projesi, geniş yeşil alanları, sosyal yaşam birimleri ve sürdürülebilir tasarımıyla öne çıkıyor. Alanın yaklaşık yüzde 90’ı yeşil alan olarak planlanırken; parklar, yürüyüş yolları, sosyal tesisler, okul ve kültürel birimler proje kapsamında yer alıyor.

Enerji verimli sistemler, su tasarrufu ve güneş enerjisi altyapısıyla geliştirilen proje, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tasarlandı. İstanbul’un merkezinde, metro ve toplu taşıma hatlarına yakın konumuyla dikkat çeken proje; kültür, sanat ve iş dünyasının merkezlerine de yürüme mesafesinde yer alıyor.