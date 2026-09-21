Finansta kimlik doğrulama genelgesine uyumlu yerli MFA teknolojileri artıyor

Finansta dijitalleşmenin hız kazanmasıyla kimlik doğrulama, hem kuruluşların hem de düzenleyicilerin en çok önem atfettiği başlıklardan birine dönüştü. Biyometrik veri ve elektronik kimlik doğrulama aracı olarak kullanılabilen kimlik belgelerinin kritik işlemlerdeki önemi arttı. ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü, SMS üzerinden gönderilen tek kullanımlık şifreleri (one-time password | OTP) “kısıtlı doğrulayıcı” kategorisine alırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan düzenlemelerle, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının uzaktan yürütülen kimlik tespiti ve sözleşme süreçlerinde biyometrik verilerin ve kimlik belgelerinin kullanmasına izin verildi.

Finansal kuruluşların dijital dönüşüm ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca teknoloji çözümleri geliştiren yerli teknoloji şirketi DZD Teknoloji; kimlik doğrulamada yükselen standartlara ve kritik işlemlerin güvenliği konusunda ortaklaşan yaklaşımlara yanıt vermek amacıyla DoKa Trust’ı geliştirdi. Finansal kuruluşların dijital kanallardaki güvenlik, güçlü müşteri kimlik doğrulama, işlem bütünlüğü ve regülasyon uyumu ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen DoKa Trust'ın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan 2023/1 sayılı Genelgede belirtilen teknik kriterlere uyumu, bağımsız denetimlerle doğrulandı.

GÜÇLÜ KİMLİK DOĞRULAMA OLMADIĞINDA DOLANDIRICILIK ORANI 17 KATA ÇIKIYOR

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Aralık 2025'te yayımladığı rapor, kart ödemelerinde dolandırıcılık oranının güçlü müşteri kimlik doğrulamanın zorunlu olmadığı Avrupa Ekonomik Alanı dışı işlemlerde, yurt içi işlemlere kıyasla yaklaşık 17 kat yüksek seyrettiğini ortaya koydu. Öte yandan güncel verilere göre gözlemlenen tüm siber saldırı faaliyetlerinden %12 pay alan finansal hizmetler sektörünün, küresel ölçekte en çok hedef alınan dördüncü sektör olduğu görüldü.

Bu noktada dijital kanallarda kullanıcı kimliğini doğrulamanın ötesine geçmek isteyen bankalara, katılım bankalarına, dijital bankacılık hizmeti sunan finansal kuruluşlara, e-para ve fintek kuruluşlarına yönelik DoKa Trust; çok faktörlü kimlik (multi-factor authentication | MFA) doğrulama, güvenilir cihaz eşleştirme, gelişmiş cihaz risk analizi, biyometrik doğrulama ve kriptografik işlem ile doküman imzalama yeteneklerini tek platformda bir araya getiriyor. Çözüm; mobil bankacılık, internet bankacılığı, dijital müşteri edinimi, işlem onayı ve belge onayı gibi güçlü müşteri kimlik doğrulama ve işlem güvenliği gerektiren süreçleri kapsıyor.

BİYOMETRİK DOĞRULAMAYI TÜM KRİTİK SÜREÇLERDE KULLANMA YETENEĞİ SUNUYOR

SMS ya da e-posta OTP gibi doğrulama yöntemlerinin yerini, cihaz sahipliği ve biyometrik doğrulanabilirlik temelli çözümlere bıraktığının altını çizen DZD Teknoloji CEO’su İbrahim Gökal, “Değişen standartlar; cihaz güvenilirliğini, işlem verisinin bütünlüğünü ve tüm süreç verilerinin denetlenebilirliğini de en az kimlik doğrulama kadar kritik hale getiriyor. Türkiye'de bu konudaki teknik kriterler, 2023/1 sayılı Genelge'de tanımlanıyor. DZD Teknoloji olarak, genelge kapsamındaki teknik kriterlere uygunluğu bağımsız denetim raporuyla belgelenen MFA çözümümüz DoKa Trust ile bu alandaki ihtiyaçlar için uçtan uca bir çözüm sunuyoruz. Biyometrik doğrulamayı uygulamaya girişin yanı sıra para transferi, kritik finansal işlem onayı ve dijital doküman/sözleşme imzalama süreçlerinde de kullanılabilecek şekilde tasarladık. Mevzuatta tanımlanan teknik kriterlere yanıt veren, her şeyi merkezi bir platformda denetlenebilir kılan DoKa Trust, bunu yaparken kullanıcı deneyiminden de ödün vermiyor” ifadelerini kullandı.

YOL HARİTASINDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ EK GÜVENLİK KATMANLARI VAR

Teknik kriterlere uygunluğu bağımsız denetimlerle doğrulanan DoKa Trust'a eklenecek yeni nesil güvenlik yetenekleri üzerine de çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen İbrahim Gökal, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Tehdit aktörlerinin sayısı artıyor, risk yüzeyleri günden güne genişliyor. Finansal kuruluşlar için işlem güvenliği, veri bütünlüğü, denetlenebilirlik gibi alanların önemi her geçen yıl artıyor. DZD Teknoloji olarak yapay zekayı çeşitli davranış örüntülerini anlamlandıracak risk motoru kabiliyetleri de kazandırmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. 2026'nın sonunda devreye alacağımız yeni güvenlik katmanları sayesinde, finans kuruluşlarına güçlü, denetlenebilir ve geleceğe hazır bir dijital güvenlik altyapısı sunmayı amaçlıyoruz.”