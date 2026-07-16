Futbol ve lezzet tutkunları aynı masada buluştu

Yeme içme sektörünün en yakın iş ortaklarından Metro Türkiye, futbol tutkunlarının merakla beklediği yarı final coşkusunu özel bir gastronomi deneyimine dönüştürdü. İstanbul’un en yeni ve keyifli noktalarından biri olan Tarabya Arogan’da gerçekleşen davette konuklar, heyecan dolu maç atmosferini Metro Türkiye’nin güvenilir ve kaliteli ürünleriyle hazırlanan özel bir menü eşliğinde yaşadı. Metro Türkiye’nin kendi markalı ürünleriyle hazırladığı leziz maç eşlikçileri, futbol keyfini ikiye katladı.

"YAŞAMIN HER ANINA EŞLİK ETME VİZYONUYLA ÇALIŞIYORUZ"

Paylaşılan her anı daha lezzetli kılmak için çalıştıklarını ifade eden Metro Türkiye’nin Gıda Kategori Grup Müdürü Ekrem Altın, "Futbolun en sevdiğimiz yanı, bizleri böylesine heyecanlı ve keyifli sofralarda, ortak bir coşkuda bir araya getirebilmesi. Metro Türkiye olarak tam 36 yıldır, yaşamın her anına, güvenilir ve kaliteli ürünlerimizle eşlik etme vizyonuyla çalışıyoruz. Hayatın tadını çıkardığımız, sevdiklerimizle buluştuğumuz her anı daha lezzetli kılmak en büyük motivasyonumuz. İşte tam da bu nedenle, yarı final maç keyfine kendi markalı ürünlerimizden oluşan 'lezzet kadrosuyla' eşlik etmek istedik” dedi.