Genç buz hokeyciler 2026/27 sezonunda 6 ülkeden kulüplerle karşılaşacak

Türkiye’de farklı spor dallarına ilgiyi ortaya koyan güncel bir araştırmaya göre, herhangi bir sporla ilgilenenlerin oranı %78,4. Diğer bir deyişle her 5 kişiden dördü bir spor dalıyla ilgileniyor ve bunlar arasında ilk iki sırada futbol ve voleybol yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bildirilerek kayda alınan sponsorluklarda ise voleybol ve basketbol başı çekiyor. Buna karşın Türkiye’de çok sayıda farklı branşta genç sporcular yetişiyor, uluslararası organizasyonlarda deneyim kazanıyor ve yeni başarı alanları yaratıyor. Bu branşlardan biri olan buz hokeyinde, İstanbul merkezli POBE Hockey, Avrupa’daki turnuva başarısının ardından sezon boyu sürecek yeni bir uluslararası lig programına hazırlanıyor.

POBE Hockey, 12-15 Temmuz’da Avusturya’da düzenlenen Alps Hockey Cup’ın 2014 doğumlular kategorisini üçüncü tamamlayarak bronz madalya almaya hak kazandı. Gençlere yönelik buz hokeyi eğitim ve gelişim programları sunan ekip, bu sonucun ardından 2026/27 sezonunda Carpathian Junior Hockey League’e (CJHL) katılacağını açıkladı. Ligin ilk etabı 16-18 Ekim 2026’da Polonya’nın Nowy Targ kentinde oynanacak.

Spor organizasyonlarının oyuncu gelişimine önemli katkılarda bulunduğunu belirten POBE Hockey Başantrenörü ve Takım Yöneticisi Deniz İnce, “Avusturya’da kazandığımız bronz madalya, oyuncularımızın uluslararası seviyedeki rakiplerle rekabet edebildiğini gösterdi. CJHL ise bu deneyimi sezon geneline yaymamızı sağlayacak. Genç sporcularımız farklı hokey kültürleri, oyun anlayışları ve rekabet ortamlarıyla düzenli olarak karşılaşarak gelişimlerini hızlandırabilecek” açıklamasını yaptı.

YENİ LİGDE MÜCADELE POLONYA’DAN BAŞLAYACAK

POBE Hockey, Alps Hockey Cup boyunca farklı ülkelerden takımlarla karşılaşarak 2014 doğumlular kategorisini Twin Eagles ve Team Gorilla Rox’un ardından üçüncü sırada tamamladı. Turnuva, İstanbul’da antrenman yapan genç oyunculara kısa süre içinde farklı oyun anlayışları ve rekabet seviyeleriyle karşılaşabilecekleri yoğun bir uluslararası maç deneyimi sundu.

2026/27 sezonunda ise bu deneyim daha uzun soluklu bir programa dönüşecek. POBE Hockey, Carpathian Junior Hockey League kapsamında Slovakya, Polonya, Letonya, Ukrayna, Macaristan ve Romanya’dan kulüplerle karşılaşacak. İstanbul ekibinin sezondaki ilk etabı 16-18 Ekim 2026 tarihlerinde Polonya’nın Nowy Targ kentinde gerçekleştirilecek.

POBE Hockey’in CJHL ile ilişkisi de yeni değil. Ekip, Mart-Nisan 2026 döneminde Polonya’da düzenlenen CJHL U13 final turnuvasına konuk takım olarak katıldı. Organizasyondaki son karşılaşmasında Romanya temsilcisi E&P Transylvania Academy’yi penaltı atışları sonucunda 5-4 mağlup etti.

“SPOR EKOSİSTEMİNİ FARKLI BRANŞLARLA BÜYÜTEBİLİRİZ”

Genç oyunculara yönelik eğitim, kamp ve turnuva programları düzenleyen POBE Hockey, Deniz İnce tarafından 2024 yılında İstanbul’da kuruldu. Milli takımın eski oyuncusu ve kaptanı, 30 yılı aşkın süredir buz hokeyinin içinde yer alıyor. Antrenörlük kariyerine 2007’de Kuzey Amerika’da başlayan Deniz İnce, Türkiye’ye dönüşünün ardından 2010’da Buz Akademi’yi kurdu, genç milli takımlara oyuncu yetiştiren programlarda görev aldı ve Zeytinburnu Belediyespor’un başantrenörü olarak dört Süper Lig şampiyonluğu kazandı.

POBE Hockey’de teknik becerilerin yanı sıra oyun zekası, disiplin, sorumluluk ve takım kültürünün gelişimine odaklandıklarını belirten Deniz İnce, Türkiye’de spor ekosisteminin büyümesi için gençlerin farklı branşlara erişiminin artırılması gerektiğini söyledi:

“Gençlerin sporla buluşmasını artırırken, seçenekleri birkaç branşla sınırlamamak gerekiyor. Buz hokeyi de doğru eğitim, düzenli maç ortamı ve süreklilik sağlandığında Türkiye’de gelişme potansiyeli yüksek alanlardan biri. Farklı branşlarda yeni yeteneklerin ortaya çıkabilmesi için daha geniş ve sürdürülebilir bir spor ekosistemine ihtiyaç var. Özellikle daha az görünür spor dallarında ekipman, seyahat, uluslararası müsabaka ve eğitim sürekliliği önemli maliyet kalemleri oluşturuyor. Özel sektörün ve sponsorların bu alanlara sağlayacağı destek, genç sporcuların uluslararası gelişim programlarına daha düzenli erişmesini ve farklı branşların Türkiye’de kalıcı biçimde büyümesini sağlayabilir.”