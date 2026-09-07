Hipaw, patili dost ailelerinin ihtiyaçlarını dijitalde bir araya getiriyor

Türkiye’de patili dostlarla birlikte yaşamın yaygınlaşmasıyla bu alandaki hizmet çeşitliliği de giderek artıyor. Ancak yürüyüş, bakım, sağlık, eğitim ve konaklama gibi farklı ihtiyaçlar için farklı platformlara veya kişilere başvurulması, patili dost ailelerinin güvenilir hizmet sağlayıcılara ulaşmasını zorlaştırabiliyor. Hipaw, bu dağınık yapıyı dijital bir platform üzerinde bir araya getirerek patili dost ailelerinin ihtiyaçlarını daha kolay yönetebileceği bir yapı sunmayı hedefliyor. Platform, hizmet sağlayıcılarla kullanıcıları güven temelli bir sistem üzerinden buluşturmayı amaçlıyor.

HİZMET ARAYIŞINA GÜVEN ODAKLI YAKLAŞIM

Hipaw, faaliyetlerine yürüyüş ve bakım hizmetleriyle başlarken patili dostların günlük yaşamındaki farklı ihtiyaçlara yönelik kapsamlı bir hizmet ağı oluşturmayı hedefliyor. Platformun yaklaşımında hizmet yalnızca bir ihtiyacın karşılanmasından ibaret değil. Patili dost ailelerinin hizmet arayışından hizmet sonrasına kadar kendilerini güvende hissedebilecekleri, süreci kolayca yönetebilecekleri bir yapı oluşturulması amaçlanıyor. Bu yaklaşımın önemli bir parçasını ise Hipaw’ın güven anlayışını destekleyen "Care+ Güvence Programı" oluşturuyor.

FİKRİN KAYNAĞI: DİNO VE MİLO

Hipaw’ın çıkış noktası, Kurucu Ortak Mustafa Gök’ün patili dostları Dino ve Milo ile yaşadığı günlük deneyimlere dayanıyor. Yürüyüş planlamaktan bakım ihtiyaçlarına, gerektiğinde güvenilir birinden destek almaya kadar uzanan süreç zaman içinde çözülmesi gereken önemli bir probleme dönüştü. Buradaki temel mesele yalnızca bir hizmet bulmak değil, patili bir dostu güven duyulmayan birine emanet etmek zorunda kalmamaktı. Mustafa Gök, Hipaw’ın ortaya çıkış sürecine ilişkin, "Dino ve Milo için güvenebileceğim hizmetlere ulaşmanın hiç kolay olmadığını fark ettim. Çevremdeki diğer patili dost aileleriyle konuştukça bu deneyimin yalnızca bana özgü olmadığını gördüm. Hipaw’ı kurarken hedefimiz, kendi patili dostlarımız için istediğimiz deneyimi herkes için mümkün kılmaktı" dedi. Bu bakış açısı, Hipaw’ın yalnızca hizmet sağlayıcılarla kullanıcıları buluşturan bir platform olarak değil, patili dostlarla birlikte yaşamın günlük ihtiyaçlarına eşlik eden bir yapı olarak tasarlanmasını sağladı. Aynı yaklaşım, platformun güven anlayışının temelini oluşturan Care+ Güvence Programı’nın da kuruluş aşamasından itibaren Hipaw’ın yapısına dahil edilmesinde etkili oldu.

LANSMAN ŞEHİRLERİ: İSTANBUL VE ANKARA

Hipaw, 30 Eylül’de İstanbul ve Ankara’da hizmete girerek ilk kullanıcılarıyla buluşacak. Lansmanın ardından faaliyet gösterdiği şehirlerin ve hizmet kategorilerinin kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor. Uzun vadede Hipaw, patili dost hizmetlerini birbirinden kopuk deneyimler olmaktan çıkararak erişilebilir, güven temelli ve bütünsel bir dijital ekosisteme dönüştürmeyi hedefliyor. Dino ve Milo’nun günlük yaşamından doğan bu fikir, 30 Eylül’den itibaren İstanbul ve Ankara’daki patili dost ailelerinin hikâyeleriyle büyümeye hazırlanıyor.