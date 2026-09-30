İkinci el araç pazarındaki hareketlilik ekspertiz ihtiyacını artırdı

TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre, Ağustos 2026’da 917 bin 143 motorlu kara taşıtının devri gerçekleştirildi. El değiştiren taşıtların %66,4’ünü otomobiller oluşturdu. İkinci el araç pazarındaki bu hareketlilik sürerken Yavuzlar Oto Ekspertiz, kamu çalışanları ve emeklilerinin yanı sıra, asgari ücretle çalışanlara yönelik yeni bir fiyat uygulaması başlattı. Kampanya kapsamında sektörde 17 bin TL’ye kadar fiyatlanan kapsamlı ekspertiz hizmeti, 31 Aralık’a kadar KDV dahil 5 bin TL’den sunuluyor.

Kampanyadan memurlar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet mensupları, doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları, öğretmenler, öğretim üyeleri ve diğer eğitim çalışanları ile SGK ve Bağ-Kur’lu kamu emeklileri yararlanabiliyor. Kampanya kapsamında, asgari ücretle çalışanlar da yer alıyor. İndirimden yararlanmak için kurum kimliği, çalışan belgesi veya emekli kartının ekspertiz sırasında gösterilmesi yeterli oluyor. Randevu ve istasyon bilgileri yavuzlarotoekspertiz.com adresinde yer alıyor.

Yavuzlar Oto Ekspertiz Kurucusu Yavuzhan Kaygusuz, “İkinci el araç, kamu çalışanları için çoğu zaman birkaç yıllık birikim anlamına geliyor. Ekspertiz ücreti yüksek olunca, alım öncesi kontrolden vazgeçilebiliyor ve asıl zarar orada başlıyor. Bu yüzden kamu çalışanlarımızın desteklemek istedik” açıklamasını yapıyor.

Kampanya 7 şehirde 14 istasyonda uygulanıyor

Oto ekspertiz hizmetleri, ikinci el araç ticaretindeki işlem hacminin büyümesiyle birlikte mevzuat gündeminde de daha fazla yer buluyor. Ticaret Bakanlığı, 5 Mayıs 2026’da Motorlu Kara Taşıtı Ekspertiz Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı’nı görüşe açtı. Bakanlık, düzenlemeyle ekspertiz hizmetlerinde kalite, şeffaflık ve güvenilirliğin artırılmasını, haksız rekabetin önlenmesini ve tüketici haklarının korunmasını amaçlıyor. Taslakta raporlama standartları ile ekspertiz işletmelerinin sorumluluklarının daha ayrıntılı biçimde düzenlenmesi öngörülüyor.

Yavuzlar Oto Ekspertiz, Bakanlığın öngördüğü standartlaşmayı tüm hizmet noktalarında sunuyor. Şirketin TSE (Türk Standartları Enstitüsü) belgeli istasyon ağı İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Mersin olmak üzere 7 büyük şehri kapsıyor. İstanbul’da 5, Ankara’da 4; Antalya, Bursa, İzmir, Kocaeli ve Mersin’de ise birer istasyonu olmak üzere toplam 14 hizmet noktası bulunuyor. Kamu personeline yönelik kampanya, bu istasyonların tamamında uygulanıyor.

Hava yastığı kontrolünde elektronik tarama yeterli olmayabiliyor

İkinci el araç alımında kaporta ve boya durumu öne çıksa da aracın mekanik ve güvenlik sistemlerinin de değerlendirilmesi gerekiyor. Yavuzlar Oto Ekspertiz, bu nedenle kampanya paketinde motor ve şanzımandan şasi ve alt takıma kadar farklı kontrol noktalarını bir arada değerlendiriyor. Hava yastıklarının elektronik taramanın yanında fiziki olarak incelenmesi de hizmet kapsamında yer alıyor.

Yavuzhan Kaygusuz, bu kontrolün önemine ilişkin, “Arıza tespit cihazı, bazen her şeyi normal gösterir. Kaza geçirmiş bir araçta hava yastığı yenilenmemiş olabilir. Bu yüzden hava yastıklarını fiziki olarak da kontrol ediyoruz. Tüm bulguları, fotoğraflı ekspertiz raporuna aktarıyoruz” ifadelerini kullanıyor.