İnovatif evye modelleri tüketiciden tam not aldı
UNICERA Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı, bu yıl 4-8 Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde sektöre yön veren firmaları ve yenilikçi ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Fuar, yoğun bir katılım ve yüksek ilgiyle gerçekleştirildi. Terra Grup da inovasyon ve tasarımda öne çıkan Crauf markasıyla katılımcılardan büyük ilgi topladı.
Terra Grup Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Acar, fuarın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu yıl UNICERA Fuarı'nda, sektörün en üst düzey katılımcılarıyla bir araya gelme fırsatı bulduk. Crauf markamız yoğun bir ilgi gördü.” dedi. Acar, Crauf’un Terra Grup’un güçlü bir iştiraki olduğunu vurgulayarak, Terra Grup’un teknoloji, yapay zeka, yazılım ve inşaat gibi farklı sektörlerdeki başarılarıyla sektörde hatırı sayılır bir şirketler grubu olduğuna dikkat çekti.
Crauf’un başarısının arkasında Terra Grup’un sağlam finansal yapısının, vizyonunun ve ürün geliştirme konusundaki uzmanlığının yer aldığını belirten Acar, “Bizler Crauf olarak inovasyona çok önem veriyoruz. En geniş ürün çeşitliliğine sahip firma olmaktan gurur duyuyoruz. Kalitemize güveniyor ve satış sonrası süreçte müşterimizin yanında yer alıyoruz” şeklinde konuştu.
Acar, fuarda sergiledikleri ürünlerin hem son teknolojiye sahip hem de farklı zevklere hitap edecek şekilde tasarlandığını ve müşteri memnuniyetine verdikleri önemi vurguladı. “Crauf olarak, müşterilerimizin her türlü talebini karşılamak üzere yanlarında olmayı sürdürüyoruz” dedi.
Crauf markası, UNICERA Fuarı'nda sunduğu yenilikçi ve estetik ürünlerle ziyaretçilerin beğenisini kazanırken, Terra Grup’un sektördeki lider konumunu ve vizyoner yapısını bir kez daha kanıtladı.
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