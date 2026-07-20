İnsan Kaynaklarından CEO'luğa Uzanan Yol: Yeni Nesil Liderlerin Ortak Özelliği

Türkiye'de insan kaynakları liderliği yalnızca organizasyonları değil, şirketlerin geleceğini de şekillendiriyor. Son yıllarda İnsan Kaynakları Direktörlüğü (CHRO) görevinden CEO ve Genel Müdür pozisyonlarına yükselen örneklerin görülmeye başlaması, insan kaynakları fonksiyonunun şirketlerdeki stratejik rolünün giderek güçlendiğini gösteriyor. Geleneksel olarak finans, satış ve operasyon kökenli yöneticilerin ağırlıkta olduğu CEO kariyer yollarına artık insan kaynakları liderleri de dahil oluyor.

Bu dönüşümün somut örnekleri de dikkat çekiyor. İnsan kaynakları liderliği görevlerinin ardından şirketlerinin en üst yönetim kademelerine yükselen isimler arasında Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Özgür Burak Akkol, Enerjisa Enerji’nin Eşarj’ın Genel Müdürü Yakup Aydilek ve TCEEGE Konteyner Terminali Genel Müdürü Kaan Anul yöneticiler yer alıyor. Bu isimler, insan kaynakları liderliğinin yalnızca çalışan yönetimiyle sınırlı olmadığını; strateji, organizasyonel dönüşüm, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim gibi alanlarda edinilen deneyimin üst yönetim pozisyonlarına giden yolda önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor.

Bugün birçok CHRO, CEO'ya doğrudan bağlı olarak organizasyonel dönüşüm, kültür yönetimi, yapay zekâ destekli iş gücü planlaması, sürdürülebilirlik ve şirket stratejisi gibi kritik alanlardan sorumlu görevler üstleniyor. İnsan kaynakları fonksiyonu, şirketlerin yalnızca insan yönetiminden değil, büyüme stratejisinden ve rekabet gücünden sorumlu temel yönetim fonksiyonlarından biri haline geliyor.

Üst Düzey İK Liderliğinde Kadınlar Çoğunlukta

En Etkin 50 CHRO Araştırması sonuçlarına göre Türkiye'de insan kaynakları liderliği, C-level pozisyonlar arasında kadın temsilinin en yüksek olduğu alanlardan biri olmayı sürdürüyor.

Yıllar içerisinde toplam 4 bin 850 kişiyle gerçekleştirilen araştırmada, listelerde yer alan liderlerin %64’ünü kadın yöneticiler oluşturdu. Bu veri, kadın liderlerin insan kaynakları alanındaki güçlü temsilinin yıllar içinde istikrarlı bir şekilde sürdüğünü ortaya koyuyor.

Araştırma sonuçları ayrıca, listede yer alan liderlerin yaklaşık %19’unun kariyerlerinde terfi ettiğini gösteriyor. Terfi eden yöneticilerin önemli bir bölümü global sorumluluklar üstlenirken, bazıları ise CEO ve Genel Müdür gibi şirketlerin en üst düzey yönetim pozisyonlarına yükselerek kariyerlerinde önemli bir ilerleme kaydetti. Bu tablo, insan kaynakları fonksiyonunun şirket yönetimindeki stratejik ağırlığının her geçen yıl arttığını gösteriyor.

Yüksek Lisans Kariyer Basamaklarını Destekliyor

Araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu ise üst düzey insan kaynakları liderlerinin eğitim profili oldu.

En Etkin 50 CHRO listesinde yer alan liderlerin %58'i yüksek lisans mezunu. Yüksek lisans yapan yöneticilerin önemli bir bölümünü ise MBA (İşletme Yüksek Lisansı) mezunları oluşturuyor.

Bu tablo, insan kaynakları liderlerinin yalnızca çalışan deneyimi ve organizasyon yönetimi alanlarında değil; finans, strateji, kurumsal yönetim ve iş geliştirme gibi alanlarda da yetkinliklerini geliştirmeye önem verdiğini gösteriyor. İşletme ve yönetim odaklı lisansüstü eğitimler, İK liderlerinin organizasyonun bütününe daha stratejik bakabilmelerini sağlarken, CEO ve Genel Müdür gibi pozisyonlara geçişte de önemli bir avantaj sunuyor.

Farklı Disiplinlerden Geliyorlar, Yönetimde Ortaklaşıyorlar

Araştırmaya göre Türkiye'nin önde gelen insan kaynakları liderleri tek bir akademik geçmişten gelmiyor.

Lisans mezuniyet alanlarında Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve İktisat ilk sıralarda yer alırken, kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde önemli bir kısmı MBA ve farklı yönetim yüksek lisans programlarıyla liderlik yetkinliklerini güçlendiriyor.

Bu durum, başarılı bir CHRO profili için farklı akademik geçmişlerin mümkün olduğunu; ancak üst yönetim seviyesine ilerledikçe işletme ve yönetim bakış açısının giderek daha kritik hale geldiğini ortaya koyuyor.

En Etkin 50 CHRO Araştırması'nın 2026 ödül töreni, 29 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek CHRO Summit 2026 kapsamında düzenlenecek. Türkiye'nin en etkili insan kaynakları liderlerinin belirleneceği araştırma, insan kaynakları alanındaki başarıları görünür kılmanın yanı sıra sektörün dönüşümüne ışık tutmaya ve geleceğin liderlik trendlerini ortaya koymaya devam edecek.