İş insanları Kapaklı’daki Model Sanayi Merkezi’nde bir araya geldi

Yayınlanma: 06.11.2024 - 17:20

Güncelleme: 06.11.2024 - 17:20

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yer alan Model Sanayi Merkezi’nde, INNO Gayrimenkul Yatırım’ın ev sahipliğinde iş insanlarına yönelik bir etkinlik düzenlendi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin’in de katıldığı 2 Kasım’daki etkinlikte konuşan INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman, içinde çeşitli sanayi kuruluşlarının yer aldığı yeni nesil bir sanayi merkezi olarak konumlanan Model Sanayi Merkezi’ni, işletmelere değer katmak üzere hayata geçirdiklerini söyledi.

Ali Yaman, “INNO Gayrimenkul Yatırım olarak, şehir içi sanayi bölgelerinin artık ticari hayatın bilfiil içinde olup üreten, işletmesini büyütmek isteyen, yenilikleri denemekten korkmayan ve uzun yıllardır bu sektörün içinde olan işletmelerin ihtiyaçlarına cevap verememeye başladığını gördük. Model Sanayi Merkezi bu öngörüden hareketle hayata geçirildi. Fikir aşamasından lokasyon seçimine, proje çizimlerinden sunduğu imkanlara kadar bütün aşamalarda bu ihtiyaçlara odaklandık” dedi.

SİNERJİ VE VERİMLİLİĞİN MERKEZİA

Model Sanayi Merkezi hakkında bilgiler veren INNO Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Yaman, “Bölgesel kalkınmayı, ülke kalkınması açısından önemli bir adım olarak görüyor, projelerimize o doğrultuda yön veriyoruz. Bir sanayi sitesindeki tüm beklentileri karşılayacak olan Model Sanayi Merkezi, Kapaklı’nın bölge ekonomisi için çok önemli bir atılım olduğunu düşünüyoruz. Verdiği hizmetlerle üretim faaliyetlerinin daha verimli yürütülmesi ve sürekliliğin sağlanması ile farklı sektörlere birçok avantaj sunuyor. Benzer faaliyette bulunan firmaların aynı coğrafyada bulunması sayesinde, olumlu bir sinerji ve verimlilik sağlanıyor” açıklamasını yaptı.

“MODEL SANAYİ MERKEZI BÖLGESEL KALKINMA İÇİN BÜYÜK FIRSAT”

Kapaklı’nın gelişimi ve Türkiye ekonomisindeki yeri hakkında bir konuşma yapan Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Çetin ise Çerkezköy’ün 1976 yılından günümüze hızlı sanayileşme sürecine değindi. Yaklaşık 50 yıl önce nüfusu 14 bin olan Çerkezköy’ün bugün 147 bin mavi yakalıya ev sahipliği yaptığını ve Avrupa’ya gerçekleştirilen 13 milyar Euro’luk ihracata imza attığını belirten Çetin, Model Kapaklı Sanayi Merkezi’nin önemine dikkat çekerek, bu merkezinin bölgesel sanayinin gelişimi için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Havalimanı, deniz limanı ve hızlı tren hattına yakınlığının yatırımcılara büyük avantaj sağladığını vurgulayan Çetin, Kapaklı’ya yatırım yapmanın çok avantajlı bir hamle olduğuna değinerek konuşmasını tamamladı.

LOKASYONUYLA DA BİRÇOK AVANTAJ SUNUYOR

Temelleri Ekim 2020’de atılan Model Sanayi Merkezi’nin 15 ana bloktan oluşan büyük kısmı tamamlandı. Projenin 1. ve 2. etaplarındaki 8 blokta hayat başlarken, 5. etap çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yer alan merkezin planında, farklı büyüklüklerde dükkanlar, atölyeler ve uygulama alanları bulunuyor. Üretim yapan ve depolama hizmeti veren şirketlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurarak tasarlanan merkez, hem iç hem de dış pazarlara kolay ulaşım olanağı sunuyor.