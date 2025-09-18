İşbir Yatak'ta

İnovatif ürünleriyle sektörde birçok ilke imza atan İşbir Yatak; ViscoStar yataklardan lateksit ve hibrit yataklara, boyun sağlığını korumaya destek olan Visco medikal yastıklardan, gençlere özel setlere kadar pek çok üründe %40'a varan indirimleri tüketiciler ile buluşturuyor.

Büyük Uyku İndirimi’nde öne çıkan fırsatlar:

ViscoStar Yataklar: Vücut formunuza uyum sağlayan ViscoStar yataklarda %40 indirim.

Lateksit ve Hibrit Yataklar: Doğal lateksin ve birbirinden bağımsız yayların sunduğu eşsiz destekle üretilen lateksit ve hibrit yataklarda %40 indirim.

Yastıklar: Uyku kalitesini tamamlayan, baş ve boyun sağlığını koruyan visco teknolojisi ile üretilmiş tüm yastıklarda net %30 indirim.

Gençlerin Yıldızı Genç Set: Gençlerin ve çiftlerin ihtiyaçlarına yönelik Lyra Set içinde yer alan Mina Yatak, lateksit katmanı sayesinde vücudun kıvrımlarına ve ağırlık noktalarına uyum sağlar. Esnek konfor katmanı sayesinde yatağın bir noktasındaki hareket diğer noktada hissedilmez. Okulda başarının yolu iyi bir uykudan geçer; okulların açılması ile uyku düzenine dönen çocuklar ve gençler için çok özel fırsatlar İşbir Yatak ve isbiryatak.com’da.

Couple Set: Evlenenler ve evini yenileyenlere çok özel fırsatlar yine İşbir Yatak Mağazaları ve işbiryatak.com’da.

Peşin fiyatına 9 aya varan taksit avantajıyla ödeme kolaylığı sunulan kampanyalar kapsamında size özel uyku deneyimini keşfetmek için İşbir Yatak’a davetlisiniz.

Sağlıklı uykunun her noktasında yer alan İşbir Yatak’ın en sevilen modellerinde %20 indirim sizi bekliyor:

100 Plus (Yüksek Yoğunluklu ViscoStar Akıllı Yatak): Üst yüzeyinde Türkiye’de ilk 100 dansite üstü yoğunluğa sahip ViscoStar konfor katmanı ile derin ve kesintisiz uyku sağlar; geniş kilo skalasına hitap eder.

Boss (Yeni Nesil ViscoStar Akıllı Yatak): İçerisinde yer alan destek katmanı ve özel kesimi sayesinde baş, omuz, sırt, bel ve kalça gibi farklı ağırlık noktalarına tam uyum sağlar, omurganızın doğru pozisyonda kalmasına yardımcı olur.Lateksit ve Aeromax konfor katmanları ile derin uyku deneyimi vadeder.

Nature (Soya Özlü ViscoStar Akıllı Yatak): Üst yüzeyinde bulunan soya lifli pamuklu örme kumaşı sayesinde soyanın bilinen tüm faydalarını uykularınız ile buluşturur. Quallofil Allerban Hygiene+ dolgu malzemesi ile birleşen özel kumaşı sayesinde, üstün hava geçirgenliği ve nem yönetimi sunar.