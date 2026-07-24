İşe alımda yeni dönem: 60 bin kişilik güncel aday havuzu işverenlerle buluştu!

Artan işe alım ihtiyacıyla birlikte güncel ve aktif adaylara hızlı erişim sağlayan platformlar öne çıkarken, Personel.com'un 60 bini aşkın güncel adaydan oluşan havuzu işverenlerin kullanımına açıldı. Platform, işletmelerin ihtiyaç duydukları personellere daha kısa sürede ulaşmasını sağlayarak işe alım süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

İŞVERENLER İÇİN DAHA HIZLI İŞE ALIM DENEYİMİ

Personel.com, özellikle hızlı işe alım gerektiren sektörlerin ihtiyaçlarına göre geliştirdiği yapısıyla işverenlere pratik bir deneyim sunuyor. Platform üzerinden dakikalar içinde ilan oluşturulabiliyor, ilanlar mobil cihazlardan kolayca yönetilebiliyor ve başvurular anlık olarak takip edilebiliyor.

CV zorunluluğunu ortadan kaldıran hızlı başvuru sistemi sayesinde adaylar saniyeler içinde başvuru yapabilirken, işverenler de çok daha geniş bir aday kitlesine ulaşabiliyor. Böylece hem adayların başvuru süreci kolaylaşıyor hem de işletmeler daha fazla başvuru alabiliyor.

LOKASYONA GÖRE AKILLI EŞLEŞME

İşe alım süreçlerinde en önemli kriterlerden biri olan lokasyon uyumu da Personel.com'un öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Sistem, adayları konum bilgilerine göre işverenlerle eşleştirerek hem ulaşım sorunlarını azaltıyor hem de doğru adayın doğru işletmeyle daha hızlı buluşmasına yardımcı oluyor.

TEK SEFERLİK VE ESNEK İŞE ALIM İHTİYAÇLARINA ÇÖZÜM

Günümüzde birçok işletme yalnızca tam zamanlı değil; günlük, etkinlik bazlı, vardiyalı veya kısa süreli personel ihtiyacı da duyuyor. Personel.com, tek seferlik işler için geliştirdiği özel deneyim sayesinde işverenlerin bu ihtiyaçlarına da hızlı çözüm sunuyor. İşletmeler, ihtiyaç duydukları dönemlerde kısa sürede doğru adaylara ulaşarak operasyonlarını kesintisiz sürdürebiliyor.

İŞVERENLERE ESNEK VE EKONOMİK İŞE ALIM İMKÂNI

Personel.com üzerinden işverenler kolayca ilan oluşturabiliyor, aday başvurularını tek ekrandan değerlendirebiliyor ve tüm işe alım sürecini mobil cihazlarından yönetebiliyor. Platformun sunduğu esnek ilan seçenekleri sayesinde işletmeler, ihtiyaçlarına uygun şekilde işe alım süreçlerini planlayabiliyor.

Özellikle 1.000 TL'lik ilan paketi, işverenlere önemli bir avantaj sunuyor. Oluşturulan ilan 6 ay boyunca geçerliliğini koruyor ve bu süre içerisinde ihtiyaç duyulduğunda tekrar aktif hale getirilebiliyor. Böylece işletmeler her yeni personel ihtiyacında yeniden ilan oluşturmak veya tekrar ilan ücreti ödemek zorunda kalmadan aynı ilan üzerinden işe alım süreçlerini sürdürebiliyor.

DİJİTAL İŞE ALIMIN YENİ ADRESİ

İş gücü piyasasının hızla dijitalleştiği günümüzde, doğru adaya en kısa sürede ulaşabilmek işletmeler için önemli bir rekabet avantajına dönüşüyor. Geniş ve aktif aday havuzu, mobil yönetim altyapısı, lokasyon bazlı akıllı eşleşme sistemi, CV'siz hızlı başvuru modeli ve esnek işe alım çözümleriyle Personel.com, işverenlerin personel bulma süreçlerini daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getiriyor.

Bugün Personel.com üzerinden ilan oluşturan işverenler, 60 bini aşkın güncel ve aktif aday havuzuna erişerek ihtiyaç duydukları personellere kısa sürede ulaşabiliyor. Platform, teknolojiyi işe alım süreçleriyle buluşturarak Türkiye'de işverenlerin personel bulma deneyimini yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.