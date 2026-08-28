İspanya merkezli Gudslip, Merrell İstanbul Ultra’da koşucular için uyku ve toparlanma alanı kuruyor

İspanya merkezli Gudslip, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü Kemerburgaz Kent Ormanı’nda gerçekleştirilecek Merrell İstanbul Ultra kapsamında koşuculara ve ziyaretçilere açık bir deneyim alanı kuracağını açıkladı.

SPX ve Uzunetap iş birliğiyle gerçekleştirilecek Merrell İstanbul Ultra’nın dördüncü organizasyonunda 5K, 15K, 30K ve 60K parkurlarının yanı sıra takım ve çocuk koşuları da düzenlenecek. Organizasyon tarafından 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen basın toplantısında, geçen yıl yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı yarışta bu yıl 4 bin 500 ile 5 bin arasında katılımcıya ulaşılmasının hedeflendiği açıklandı.

Kemerburgaz Kent Ormanı’ndan başlayacak yarışta 60K parkuru saat 06.30’da, 30K saat 08.00’de, 15K saat 09.15’te ve 5K saat 09.45’te başlayacak. 30K ve 60K parkurları aynı zamanda ITRA puanı veren parkurlar arasında yer alıyor.

YARIŞ ÖNCESİ VE SONRASI İKİ FARKLI ALAN

Gudslip’in etkinlik alanındaki çalışması iki bölümden oluşacak. Yarış öncesine ayrılan bölümde koşucular, markanın spor serisi Gudsport kapsamında sunduğu solunum odaklı ürünleri parkura çıkmadan önce inceleyip deneyebilecek. Yarış sonrası bölümünde ise uyku maskesi, farklı beden seçeneklerine sahip kulak tıkaçları ve ipek yastık kılıfları gibi dinlenme ürünlerinin yanı sıra kırmızı ışık paneli sergilenecek. Ziyaretçilere uyku süresi, gece solunumu ve sportif toparlanma arasındaki ilişki konusunda da bilgilendirme yapılacak.

Deneyim alanından yararlanmak için Merrell İstanbul Ultra’da yarışmacı olarak kayıtlı olma şartı aranmayacak ve alan ziyaretçilere ücretsiz olarak açık olacak.

GUDSLİP ADINA 6 SPORCU 30K PARKURUNA ÇIKACAK

Gudslip’in sponsorluğunu üstlendiği 6 sporcu da etkinlik kapsamında 30 kilometrelik parkurda yarışacak. Marka böylece Türkiye’deki ilk spor organizasyonu saha çalışmasını yalnızca ürün sergileme üzerine değil, yarış öncesi hazırlık ile yarış sonrası dinlenmeyi aynı alanda ele alan bir deneyim modeli üzerine kuracak.

UYKU VE SPORCU TOPARLANMASI ARAŞTIRILIYOR

Uyku süresi ile sporcu sağlığı arasındaki ilişki son yıllarda spor bilimleri literatüründe daha fazla araştırılıyor. 340 genç elit sporcunun bir eğitim yılı boyunca takip edildiği ve Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports dergisinde yayımlanan çalışmada, hafta içi gecelerinde sekiz saatten fazla uyuyan sporcularda sakatlanma olasılığının yüzde 61 daha düşük olduğu bildirildi.

Araştırmacılar sonuçların uyku süresi ile sakatlanma riski arasında ilişki bulunduğuna işaret ettiğini belirtirken, bu tür bulguların kişisel sağlık değerlendirmesinin yerine geçmediğine dikkat çekiyor. Burundan solunum da solunum fizyolojisi alanında uzun süredir araştırılan konular arasında bulunuyor. Bununla birlikte solunum ürünlerinin etkileri kişiden kişiye değişebiliyor ve bu ürünler herhangi bir hastalığın teşhis veya tedavisi amacıyla kullanılmıyor. Süreklilik gösteren horlama, uyku problemi, solunum güçlüğü veya gündüz yorgunluğu durumlarında sağlık kuruluşuna başvurulması öneriliyor.

“TOPARLANMANIN ÖNEMLİ BİR BÖLÜMÜ YARIŞTAN SONRA BAŞLIYOR”

Gudslip Türkiye Kurucuları Ahmet ve Ömer Pekcan kardeşler, markanın ilk spor organizasyonu saha çalışmasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de uyku ürünleri çoğunlukla gece ve ev yaşamı üzerinden konuşuluyor. Dayanıklılık sporlarında ise yarışın bitmesi sürecin tamamlandığı anlamına gelmiyor; dinlenme ve uyku, toparlanma sürecinin önemli parçaları arasında bulunuyor. Kemerburgaz’da koşuculara yarış öncesi ile yarış sonrası dönemi aynı alanda ele alan bir deneyim sunmak istedik. Bu organizasyon, Gudslip’in Türkiye’de gerçekleştireceği ilk spor etkinliği saha çalışması olacak.”

2024 yılında Barselona’da kurulan Gudslip, uyku ve dinlenme ürünleri ile spor kullanımına yönelik Gudsport ürün grubunu geliştiriyor. Şirket Türkiye’deki faaliyetlerini Gudslip Türkiye üzerinden Manisa merkezli olarak yürütüyor. Markanın etkinlikte sergilenecek ürünleri tıbbi cihaz niteliği taşımıyor.

Etkinlik: Merrell İstanbul Ultra

Tarih: 5 Eylül 2026

Yer: Kemerburgaz Kent Ormanı, İstanbul

Gudslip deneyim alanı: Tüm ziyaretçilere açık ve ücretsiz