İşyerinde inovasyonu ödüllendiren programın başvuruları açıldı

Dünyanın önde gelen iş ödülü programlarından Stevie® Awards kapsamında RAK (Ras Al Khaimah) Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştirilecek 2027 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri’ne başvurular açıldı. Sekizinci kez düzenlenecek ödül programının başvuru kitlerine ve yarışmaya ilişkin tüm ayrıntılara https://MENA.StevieAwards.com adresinden ulaşılabiliyor.

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Stevie Ödülleri, işyerindeki inovasyonu her yönüyle ödüllendiren bölgedeki tek program olma özelliğini taşıyor. Ödüllere; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye, Umman, Ürdün ve Yemen olmak üzere, MENA bölgesindeki 17 ülkede faaliyet gösteren tüm kuruluşlar başvurabiliyor.

KAZANANLAR ŞUBATTA AÇIKLANACAK

Kamu veya özel sektörden, kâr amacı güden ya da gütmeyen, kişiler ya da büyük - küçük ölçekli tüm kuruluşlar, istedikleri sayıda ödül kategorisine istedikleri sayıda adaylık sunabiliyor.

Başvuru ücreti bulunmayan programda kuruluşlar, herhangi bir ücret ödemeden istedikleri sayıda adaylık sunabiliyor. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülü kazananlar için açıklanan geçici listede yer alan aday kuruluşlar, kazanan statülerini korumak için, başarılı olan her adaylık başına “kazanan ücreti” ödüyor.

Başvurular, iki farklı tarihe kadar online olarak yapılabilecek. 29 Ekim 2026'ya kadarki başvurularda indirimli ücretlerden yararlanılacak. İkinci ve son başvuru tarihi ise 26 Kasım 2026 olacak. Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülü kazananlar, 18 Şubat 2027 tarihinde kamuoyuna duyurulacak. Nisan 2027'de düzenlenmesi planlanan ödül töreni ve gala yemeğinin günü, yeri ve saati daha sonra açıklanacak.

2027 YARIŞMASI YENİLİKLERLE GELİYOR

Yenilikleri beraberinde getiren 2027 yarışmasında; yapay zeka inovasyonu, uygulamalar, etkinlikler, internet siteleri, başarılar, şirket ve kuruluşlar, iletişim, insan kaynakları, yönetim, pazarlama, yeni ürün ve hizmetler, kamuda yenilikler, sosyal medya, sürdürülebilirlik, düşünce liderliği ve teknoloji gibi alanlarda çok sayıda yeni ve kapsamı genişletilmiş kategoriler yer alacak.

İnovasyon konusunda başarılara imza atan adaylar, 150'den fazla kategoride Arapça ve İngilizce başvuru yapabilecek. Adaylar, dünyanın farklı ülkelerinden 150’yi aşkın profesyonel tarafından değerlendirilecek. 2027 Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödüllerindeki jürilerden birinde yer almak isteyenler, https://mena.stevieawards.com/Judges/you-be-the-judge adresinden başvuru yapabilecek.

2026’DA ÖDÜL ALANLAR ARASINDA TÜRKİYE’DEN DE ŞİRKETLER VAR

2026 edisyonunda birden fazla Altın, Gümüş ve Bronz Stevie Ödülü kazanan kuruluşlar arasında Abu Dhabi Miras Kurumu, Abu Dhabi Konut Kurumu, ADNEC Services, ADNOC Drilling, Al Dhafra Bölgesi Belediyesi, Batı Anadolu Şirketler Grubu, Byrne Equipment Rental, Capital 360 Event Experiences, CarrefourSA, Dubai Kültür ve Sanat Kurumu, Dubai Gümrükleri, Doğu Sağlık Kümesi, Etihad Su ve Elektrik (EtihadWE), Federal Devlet İnsan Kaynakları Kurumu, FLO Group, GSTC, Hail Bölgesi Belediyesi, Ulusal Ortaklıklar ve Kapasite Geliştirme Ajansı, Kültür Bakanlığı, NMDC Energy, Ooredoo Kuveyt, Katar Vakfı, Qatar Vision Production Company, Suudi Arabistan Sanayi Şehirleri ve Teknoloji Bölgeleri Otoritesi (MODON), Saudi German Health UAE, TCS Dubai, Tosyalı Holding, Türkiye Sigorta, Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. ve VakıfBank yer aldı.