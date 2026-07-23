İtalyan General Cosimato: Avrupa'da kamuoyu barıştan yana

Emekli İtalyan General Cosimato: Savaşı destekleyenler sandıkta kaybediyor

Emekli General Francesco Cosimato Ankara’da haber portalı RRN’nin (rrn.com.tr) sorularını yanıtladı. Cosimato, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin Ukrayna savaşına verdiği desteği sürdürmesi halinde bir sonraki seçimleri kaybedebileceği değerlendirmesinde bulundu. Emekli İtalyan General, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımların Avrupa’ya özellikle enerji maliyetleri açısından ciddi bir yük getirdiğini vurguladı.

'İtalyan halkı ve hükümetinin istekleri çelişiyor’

Cosimato, İtalyan halkının Ukrayna’da barış istediğini ve savaşın uzamasının Avrupa’ya zarar verdiğini düşündüğünü belirtti. Yönetim ile kamuoyunun bakış açısının farklılaştığını ifade eden Cosimato, “İtalya kamuoyu gerçek anlamda barıştan yana. Dolayısıyla tüm Avrupa’da olduğu gibi İtalya’da da liderlik ile kamuoyu arasında bir uyuşmazlık bulunuyor” dedi.

Cosimato, 2027’de İtalya’da seçim yapılacağını, bazı muhalefet partilerinin ise savaşın İtalya’nın çıkarına olmadığını açık şekilde dile getirdiğini söyledi.

Savaşta çıkar sağlayanlar

Emekli İtalyan General, Ukrayna’daki savaşın sürmesinden bazı Avrupalı grupların çıkar sağladığını öne sürdü. Bu grupları ABD’li liberaller ile Avrupa Birliği solu olarak ayıran Cosimato, söz konusu kesimlerin savaşın sürmesi ve Rusya üzerindeki baskının devam etmesi konusunda ortak görüşe sahip olduklarını söyledi.

“Fakat görebileceğiniz üzere, her seçimde savaşı sürdürmek isteyen tüm liderler halk tarafından sandıkta cezalandırılıyor. Bu açıdan gelecek yıl İtalya’da neler olacağını göreceğiz. Zira Başbakanımız, Ukrayna’yı destekleyen tutumu nedeniyle sağcı kamuoyu tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Bu sebeple, onun da bir sonraki seçimleri kaybedeceğini düşünüyorum” yorumunu yaptı.

İtalya seçimleri 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.