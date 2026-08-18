Kahve Dünyası ve Altınmarka'nın kurucusu Birol Altınkılıç hayatını kaybetti: İş dünyası yasta

Altınmarka ve Kahve Dünyası'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Birol Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk kahve kültürünün gelişmesinde ve markalaşmasında öncü rol üstlenen Altınkılıç’ın ani vefatı, iş dünyasında ve kahve sektöründe büyük üzüntüyle karşılandı.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Birol Altınkılıç’ın cenazesi, 19 Ağustos Çarşamba günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek. Aynı akşam 20.00-21.00 saatleri arasında Shangri-La Bosphorus Oteli’nde duası okutulacak olan ünlü iş insanının ailesi, cenazeye çelenk gönderilmesi yerine TEGV, AÇEV, Darüşşafaka, KAÇUV, TŞCV, Koruncuk, TEV, TEMA veya LÖSEV gibi sivil toplum kuruluşlarına bağışta bulunulmasını rica etti.

SEKTÖR DEVLERİNDEN VE İŞ DÜNYASINDAN TAZİYE MESAJLARI

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre, Altınkılıç’ın ölümünün ardından rakip kahve zincirleri ile iş ortaklarından başsağlığı mesajları geldi. Tchibo, Gloria Jeans Coffee, Mikel Coffee, Cafe Crown ve Coffeemania gibi yerli ve yabancı markalar yayımladıkları mesajlarda, Altınkılıç'ın girişimcilik vizyonuna ve Türk kahve kültürünü küresel arenaya taşıyan katkılarına dikkat çekti.

Eti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Turan, Altınkılıç için "Başarılı bir iş insanı olması yanında son derece iyi, mütevazi, 'insan' bir insandı" ifadelerini kullanırken, Elit Çikolata ise duayen ismin sektöre ve markalarına sunduğu yarım asrı aşkın katkılarını vurguladı.



Algida eski yöneticilerinden Deniz Aktürk Erdem ise Altınkılıç'ın 2000'li yılların başında Magnum çikolatasının Türkiye'de yerlileştirilmesi sürecindeki kritik rolünü ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı anlattı.

CEM YILMAZ VE KUTUP KAŞİFİ ALİ RIZA BİLAL DE ANMA MESAJI PAYLAŞTI

Kahve Dünyası’nın reklam yüzü olan komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş hayatında az rastlanır değerlere sahip, insana olan sevgi saygısı ve güler yüzüyle hatırlayacağım Birol ağabeyime Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm iş arkadaşlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Güney Kutbu'na tek başına ulaşarak Türk bayrağını dalgalandıran ilk Türk olan kutup kâşifi Ali Rıza Bilal de sponsorluğunu üstlenen Altınkılıç’ın vizyonerliğinin kendisini her zaman etkilediğini belirterek ailesine ve çalışanlarına sabır diledi.