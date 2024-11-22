Katman-1 blokzinciri FDUSD desteği sunmaya başladı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:28

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:28

Kasım ayına damgasını vuran kripto para yükselişi stabilcoin’lere talebi artırırken, blokzinciri platformları ve merkeziyetsiz finans ekosistemleri de stabilcoin entegrasyonlarına hız verdi. Bu kapsamda, sunduğu performans ve sonsuz yatay ölçekleme özellikleriyle sektör lideri kabul edilen Katman-1 blokzinciri Sui, ABD dolarına sabitlenen en büyük dördüncü stabilcoin olan First Digital USD (FDUSD) desteği sunmaya başladı. Sui ve First Digital tarafından yapılan ortak açıklamada, tamamen nakit ve nakit eşdeğerleriyle desteklenen Asya merkezli stabilcoin FDUSD’nin son aylarda Sui ile yerel olarak entegre olan ikinci büyük stabilcoin olduğu vurgulandı.

Piyasa değeri 2,3 milyar dolar

Sui ve First Digital arasındaki işbirliğiyle, Coinmarketcap’te yer alan stabilcoin listesine göre 2,3 milyar doları aşkın piyasa değeriyle dünyanın ABD dolarına sabitlenmiş en büyük dördüncü stabilcoin’i olan FDUSD, Sui’nin yüksek performanslı ağını güçlü mimarisiyle birleştirdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan First Digital Kurucusu ve CEO’su Vincent Cook, “FDUSD’yi Sui’de devreye almaktan heyecan duyuyoruz. Bu entegrasyonun getireceği potansiyel fırsatları dört gözle bekliyoruz. FDUSD, Sui’nin benzersiz nesne merkezli tasarımından yararlanarak, yüksek işlem hızlarına, düşük işlem ücretlerine ve güçlü ölçeklenebilirliğe erişim kazanıyor. Bu hamle, FDUSD’nin birden fazla blokzinciriyle birlikte çalışabilirlik yeteneğini artırırken halihazırda gelişen bir merkeziyetsiz finans ekosisteminde zincir içi likiditeyi güçlendirerek Sui’nin inovatif yaklaşımını destekliyor” ifadelerini kullandı.

Circle’ı entegre etmişti

1,5 milyar dolara yaklaşan toplam kilitlenmiş değerle 2024'ün en hızlı büyüyen Katman-1 blokzincirleri arasında sayılan Sui, geçtiğimiz aylarda köprülenmiş Circle (USDC) stabilcoin'ini yerel USDC ile değiştirerek stabilcoin entegrasyonu açısından önemli bir geliştirmeye imza atmıştı. Piyasa değeri 37,5 milyar doları aşan USDC entegrasyonundan sonra FDUSD’yi platformuna entegre eden Sui, DeFi ekosistemini büyüten stratejik adımlarına bir yenisini ekledi.

Sui’nin işlem hacminde sürekli olarak en iyi ağlar arasında yer aldığını vurgulayan Sui Vakfı Ekosistem Geliştirme Başkanı Jameel Khalfan, “Sektörün önde gelen stabilcoin’lerinden biri olan FDUSD’nin Sui’ye eklenmesi, ekosistemimizin istikrarlı büyümesini daha da hızlandıracak ve ekosistem genelinde hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için yeni kullanım senaryolarına zemin hazırlayacak. Benzersiz ölçeklenebilirlik için Move programlama dili ve nesne merkezli bir modelle tasarlanan Sui'nin blokzinciri, nakit veya nakit eşdeğerleriyle tamamen desteklenen FDUSD gibi stabilcoin’ler için ideal bir platform sunuyor” ifadelerini kullandı.

21 milyar dolar işlem hacmi, 1,5 milyar dolara yakın kilitli değer

Son yıllarda merkeziyetsiz finans (DeFi) ekosisteminin öne çıkan oyuncularından birine dönüşen Sui’nin ekim ayında paylaştığı veriler, Sui ağı üzerine inşa edilen merkeziyetsiz borsalardaki (DEX) işlem hacimlerinin 21 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Toplam kilitli değer (TVL) bakımından 1 milyar dolar eşiğini yakın dönemde aşan ve ağ üzerindeki TVL’si 1,5 milyar dolara yaklaşan Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui, First Digital işbirliğiyle, özellikle Asya’da yaygın kullanılan stabilcoin FDUSD’nin NAVI ve Cetus gibi protokollere erişebilmesinin ve Sui’nin yerel likidite katmanı DeepBook’tan yararlanmasının da önünü açıyor.