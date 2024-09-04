Katman-1 blokzinciri Sui, sponsoru olduğu Istanbul Blockchain Week 2024’te yeni ürünlerini tanıttı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:44

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:44

Küresel blokzinciri şirketlerini ve kripto ekosistemini buluşturan Istanbul Blockchain Week 2024’te, yeni gelişmeler de duyuruldu. Daha geniş bir içerik ve kapsamlı bir programla geri dönen ve bu yıl üçüncü kez düzenlenen etkinliğin sponsorlarından biri olan Katman-1 blokzinciri ve akıllı sözleşme platformu Sui, IBW 2024 kapsamında gerçekleştirdiği Side Event’te dijital varlık sahipliğini hızlı, özel, güvenli ve herkes için erişilebilir kılmak için ortaya koyduğu yenilikleri tanıttı.

Yeni ürünü Stashed ve oyun projesi Play Beyond'u tanıttı

Dünyanın dört bir yanından blokzinciri yenilikçilerini, meraklılarını ve düşünce liderlerini bir araya getiren IBW 2024'ün sponsorları arasında yer alan Sui Vakfı, 13 Ağustos’ta Soho House’da “Sui Connect” adlı özel bir topluluk etkinliğine ev sahipliği yaptı. Siu Vakfı Yöneticilerinin sunum yaptığı özel etkinlikte, Sui blokzinciri üzerinde kullanıcıların varlık depolamasına, gönderip almasına olanak tanıyan, web tabanlı, merkeziyetsiz blokzinciri cüzdanı Stashed tanıtıldı. IBW 2024’te Sui ev sahipliğinde düzenlenen paralel etkinlikte, Google ve Twitch gibi Web2 hesaplarıyla Web3 cüzdanı oluşturulmasına olanak tanıyan ve eşler arası ödeme uygulaması olarak geliştirilen Stashed’ın yanı sıra, Sui blokzinciri üzerine inşa edilen ve oyun oynama deneyimini değiştirmeyi vaat eden yeni proje Play Beyond’a ilişkin ayrıntılar da paylaşıldı.

“Türkiye’ye inancımızı vurguluyor”

IBW 2024’e ve sponsorluğa ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Sui Vakfı Küresel Pazarlama Başkanı Gap Kim, “Türkiye’nin önde gelen blokzinciri etkinliğini ve büyüyen topluluğu desteklemekten heyecan duyuyoruz. Hem yeni hem de eski topluluk üyelerimizle bağlantı kurduğumuz, Sui’deki inanılmaz büyümeyi ve yenilikleri paylaştığımız yoğun katılımlı bir etkinliği geride bıraktık” dedi.

Sui Vakfı’nın IBW 2024 sponsorluğunun, blokzinciri teknolojisini ve inovasyonu destekleme konusundaki kararlılığının ve bölgeye olan bağlılığının göstergesi olduğunu belirten Gap Kim, “IBW 2024 programına dahil edilen Sui Connect etkinliği, Sui’yi geliştiren ekibi ve Web3 meraklılarını birbirine bağladı. Ayrıca Stashed ve Play Beyond gibi, Sui ekosistemindeki son gelişmelere dair ayrıntıları da bu buluşmada paylaştık” ifadelerini kullandı.

Gözler Singapur ve Kore’ye çevrildi

Istanbul Blockchain Week 2024'ün geride kalmasıyla, gözler önümüzdeki ay gerçekleştirilecek iki önemli kripto ve Web3 etkinliğine çevrildi. Son dönemin en hızlı büyüyen Katman-1 blokzincirleri arasında başı çeken Sui, 1-7 Eylül tarihleri arasında Seul’de gerçekleştirilecek Korean Blockchain Week 2024’ün resmi konferans partneri olarak, ekosistemdeki son yenilikleri aktaracak. Move programlama dilinin Kurucu Ortağı ve CTO’su Sam Blackshear, blokzinciri teknolojisinin gelişimini nasıl dönüştürdüklerini ve nasıl adeta Web3’ün JavaScript’i olarak konumlandıklarını ana sahnede gerçekleştireceği konuşmada paylaşacak. Mysten Labs’in Ürün Müdürü Adeniyi Abiodun da merakla beklenen SuiPlay0X1 el tipi oyun konsoluyla ilgili önemli işbirlikleri de dahil olmak üzere, Sui’nin Web3 oyunlarına ilişkin girişimlerine dair yenilikleri duyuracak.

16-22 Eylül tarihlerinde ise Web3 ekosistemi Singapur’a odaklanacak. Sui ekibi, dünyanın dört bir yanından önde gelen Web3 uzmanlarını Singapur’da bir araya getiren TOKEN2049 buluşmasında da özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Facebook'un Libra isimli projesini yürüten ekip tarafından, Libra projesi kapsamında geliştirilen Move dili üzerine yürütülen Sui'nin ana ağı Mayıs 2023'te devreye girmişti. Blokzincirinin toplam kilitli değeri, dört ay gibi bir sürede yüzde binden fazla arttı. Saniyede 297 bin işlem gerçekleştiren ve bu yönüyle dünyanın en hızlı blokzinciri olan Sui, düşük maliyetli işlemlerle kısa sürede çok sayıda aktif cüzdana ulaşmayı başardı.