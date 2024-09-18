Katman-1 blokzinciri Sui’den, verimliliği artıracak iki yeni protokol desteği

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:49

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:49

Blokzinciri ağı geliştiricileri arasında rekabet artarken, mainnet'ini bir yıl önce alan ve hızlı büyüyen Katman-1 blokzinciri Sui'den önemli bir güncelleme duyurusu geldi. Performans ve yatay ölçeklendirme özellikleriyle öne çıkan Katman-1 blokzinciri Sui, yakında yerel USDC ve Çapraz Zincir Aktarım Protokolü (Cross-Chain Transfer Protocol | CCTP) desteği sunacağını açıkladı.

Sektördeki dolara sabitlenmiş en büyük regüle stabilcoin’i entegre etti

Yapılacak güncellemeyle, bir yıldan kısa bir sürede 700 milyon dolar Toplam Kilitli Değer’e (TVL) ulaşan Sui blokzinciri, Circle tarafından ihraç edilen USDC ve farklı blokzincirleri arasında USDC transferlerini güvenli ve verimli bir biçimde gerçekleştirmeye yardımcı olan CCTP protokolü desteği sunmaya başlayacak. Dijital varlık adaptasyonunu hızlı, özel, güvenli ve erişilebilir kılmak için geliştirilen Sui, bu adımla 35 milyar dolarlık piyasa değeriyle sektörün en büyük dolara sabitlenmiş regüle stabilcoin’i USDC ve CCTP desteği sağlarken, Move programlama diliyle geliştirilen ilk blokzinciri olacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan, Sui ağının geliştiricisi Mysten Labs’in Kurucu Ortağı ve Ürün Direktörü Adeniyi Abiodun, “USDC’nin Sui’de yerel bir varlık olarak kullanılabilir olması, Sui ekosisteminin olgunlaşmasında başka bir önemli kilometre taşını işaret ediyor. Sui’deki geliştiriciler yakında yerel USDC’yi DeFi, oyun, DePIN ve e-ticaret gibi senaryolarda kullanabilecek” dedi.

Verimliliği ve likiditeyi artıracak

215 milyon dolardan fazla köprülenmiş USDC hacmine sahip olan ve haftalık merkeziyetsiz borsa (DEX) işlem hacmi açısından ilk onda konumlanan Sui’nin yerel USDC ve CCTP entegrasyonu, blokzincirinin kullanıcı ve geliştiriciler için faydasını, güvenliğini ve birlikte çalışabilirliğini artıracak. Kullanıcıların USDC işlemleri için verimliliği artıran ve işlemleri kolaylaştıran entegrasyon, ağdaki likiditeyi artırma potansiyeli de taşıyor.

Yerel USDC entegrasyonu sayesinde USDC'nin birinci sınıf teknolojisiyle, Sui topluluğuna dünyanın en güvenilir dijital para birimlerinden birine kesintisiz erişim sağlayacağına dikkat çeken Adeniyi Abiodun, “Move programlama diliyle yazılan ve bu sayede kazandığı yatay ölçeklenebilirlik özelliğiyle düşük maliyetli işleme ve depolama olanağı sunan Katman-1 blokzinciri Sui, likiditeyi köprülenmiş USDC’den yerel USDC’ye kademeli olarak geçirmek için ekosistem uygulamalarıyla işbirliği yapacak ve Wormhole’un Portal köprüsü her zamanki gibi çalışmaya devam edecek. Yerel USDC piyasaya sürülmeden önce Ethereum köprülü USDC ‘wUSDC’ olarak yeniden adlandırılacak. Ekosistem uygulamalarının arayüzlerini, belgelerini buna göre güncellemeleri teşvik edilecek. Kademeli geçiş tamamlandığında, yerel USDC ve CCTP desteği Sui’nin sektör liderliğini pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

“Verimli ödeme deneyimlerine katkıda bulunacak”

İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Circle Ürün Direktörü Nikhil Chandhok ise “Circle olarak Sui’nin geliştirici ve son kullanıcı topluluğunu, yerel USDC ve CCTP’nin kullanılabilirliğiyle desteklemekten heyecan duyuyoruz. Circle’ın açık platformu ve izin gerektirmeyen protokolleri, daha fazla geliştiricinin blokzinciri tabanlı yardımcı araçlar sunmasına ve Sui’de ve diğer ekosistemlerde verimli ödeme deneyimlerine katkıda bulunmasına yardımcı olacak” dedi.