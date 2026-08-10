KKTC'ye gelen yolcu 2025'in ilk yarısında %17 arttı: Gözler sterlin bazlı gayrimenkulde

Kuzey Kıbrıs gayrimenkul piyasasında son dönemde yaşanan hareketlilik, hem Türkiye’den hem de uluslararası pazarlardan gelen yatırımcıların dikkatini çekiyor. Akol Global Satış & Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Koca, yatırımcıların artık yalnızca bir konut satın almak istemediğini; döviz bazlı gelir, düzenli kira getirisi, yaşam kalitesi ve uzun vadeli değer artışı gibi birçok unsuru birlikte değerlendirdiğini ifade etti.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki kültürel yakınlık, kısa uçuş mesafesi, ulaşım kolaylığı ve Türk yatırımcıların bölgeyi yakından tanıması, yatırım kararlarında önemli rol oynuyor. KKTC Turizm Planlama Dairesi verilerine göre 2025 yılının ilk yarısında (Ocak–Haziran) adaya gelen toplam yolcu sayısı 1 milyon 140 bini aşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 17 arttı; Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ziyaretçilerdeki artış ise daha da belirgin oldu. Bu yükseliş, bölgeye yönelik hareketliliğin yalnızca turizmle sınırlı kalmadığını; yaşam, iş ve yatırım amaçlı ilginin de güçlendiğini gösteriyor.

“STERLİN BAZLI YATIRIM MODELİ TÜRK YATIRIMCI İÇİN ÖNEMLİ BİR ALTERNATİF”

Özgür Koca, Kuzey Kıbrıs’ın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gayrimenkul satış fiyatlarının ve birçok kiralama modelinin sterlin üzerinden şekillenmesi olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de yatırımcıların en önemli beklentilerinden biri, birikimlerinin değerini koruyabilecek ve mümkünse döviz bazlı gelir oluşturabilecek bir yatırım aracına ulaşmak. Kuzey Kıbrıs, Türkiye’ye birkaç saatlik mesafede bulunmasına rağmen sterlin bazlı gayrimenkul ve kira piyasasıyla yatırımcıya farklı bir model sunuyor. İnsanlar burada hem kullanabilecekleri bir yaşam alanına sahip olmak hem de orta ve uzun vadede sterlin üzerinden gelir elde edebilmek istiyor.”

Koca’ya göre özellikle İskele, Long Beach, Gazimağusa, Girne ve Esentepe gibi gelişim gösteren bölgelerde yeni konut projeleri, sosyal yaşam alanları, otel yatırımları, sahil projeleri ve ticari alanlar birlikte büyüyor. Bu gelişim, yalnızca konut fiyatları açısından değil; kısa ve uzun dönem kiralama potansiyeli bakımından da yeni fırsatlar ortaya çıkarıyor.

DUBAİ’YE ALTERNATİF ARAYAN YATIRIMCILARIN İLGİSİ ARTIYOR

Son yıllarda uluslararası gayrimenkul yatırımının en yoğun merkezlerinden biri olan Dubai’de fiyatların hızlı şekilde yükselmesi, yüksek proje yoğunluğu, belirli bölgelerde oluşan doygunluk ve son dönemde artan jeopolitik risk algısı, yatırımcıların alternatif pazarlara yönelmesine neden oluyor. Nitekim 2026 yılının ilk yarısında Dubai’de konut satış işlemleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 14 azalırken, işlem değeri de yüzde 16’ya yakın geriledi; uluslararası değerlendirmelerde bu yavaşlamanın etkenleri arasında bölgesel jeopolitik gerilimler de gösteriliyor.

Özgür Koca, bu değişimin Kuzey Kıbrıs’a yönelik ilgiyi artırdığını belirterek şunları söyledi:

“Dubai uzun yıllar boyunca uluslararası yatırımcının en güçlü tercihlerinden biri oldu. Ancak bugün yatırımcılar daha erişilebilir fiyatlarla girebilecekleri, gelişme sürecinin henüz tamamlanmadığı ve değer artışı potansiyeli bulunan yeni bölgeleri araştırıyor. Akdeniz yaşamı, Türkiye’ye yakınlık, sterlin bazlı yatırım modeli ve yeni projelerin sunduğu ödeme seçenekleri sayesinde Kuzey Kıbrıs bu arayışta daha fazla öne çıkıyor. Görüştüğümüz yatırımcıların önemli bir bölümü artık Dubai ile Kuzey Kıbrıs’ı aynı değerlendirme masasına koyuyor.”

“HIZLI DEĞİL, DOĞRU VE ZAMANINDA HAREKET EDEN KAZANIR”

Kuzey Kıbrıs’ın henüz gelişim sürecinde olan bir piyasa olduğuna dikkat çeken Koca, erken dönemde doğru projeyi seçmenin yatırımın geleceği açısından belirleyici olacağını söyledi:

“Gayrimenkulde kazanç çoğu zaman herkesin konuşmaya başladığı noktada değil, doğru bölgenin gelişme sürecini önceden okuyabildiğiniz noktada oluşur. Kuzey Kıbrıs bugün yeni bir büyüme döneminin içerisinde. Ancak burada ‘hızlı hareket etmek’ plansız şekilde karar vermek anlamına gelmemeli. Doğru lokasyonu, güvenilir geliştiriciyi, hukuki durumu, teslim şartlarını ve gerçekçi kira potansiyelini inceleyerek zamanında hareket eden yatırımcı avantaj sağlayacaktır.”

Koca ayrıca yatırımcıların yalnızca lansman fiyatına veya sunulan ödeme planına bakmaması gerektiğinin altını çizerek; projenin tapu durumu, inşaat ilerlemesi, geliştirici geçmişi, bölgedeki gerçek kira talebi, aidat giderleri ve satış sonrası hizmetlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

KUZEY KIBRIS’IN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

Akol Global Satış & Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Özgür Koca’ya göre Kuzey Kıbrıs, önümüzdeki dönemde yalnızca Türkiye’den gelen yatırımcıların değil; İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetlerinden yatırımcıların da daha yoğun biçimde takip edeceği bir pazar hâline gelecek.

Koca, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı: “Kuzey Kıbrıs artık yalnızca tatil amacıyla ziyaret edilen bir ada olarak görülmüyor. İnsanlar burada yaşamak, ikinci bir hayat kurmak, çocuklarının geleceğine yatırım yapmak ve döviz bazlı gelir elde etmek istiyor. Küresel yatırım rotaları yeniden şekillenirken gözler giderek daha fazla Kıbrıs’a çevriliyor. Önümüzdeki süreçte doğru bilgiyle, güvenilir danışmanlıkla ve doğru zamanda hareket edenlerin bu gelişimden önemli avantaj sağlayacağına inanıyoruz.”