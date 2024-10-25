Kriptodaki aktif adres sayısı 220 milyonla rekor kırdı!

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:07

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:07

2024’ün sonuna yaklaşırken, kripto ekosisteminin gelişimine ışık tutan raporlara bir yenisi eklendi. ABD'nin önde gelen risk sermayesi şirketlerinden a16z'nin kripto birimi, gelenekselleşen Kriptonun Durumu 2024 raporunu yayımladı. Rapor, Eylül 2024'te blokzincirleriyle en az bir kez etkileşime geçen aktif adres sayısının 220 milyona ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini kaydettiğini gösterdi. Gate.TR CEO’su Kafkas Sönmez, Kriptonun Durumu 2024 raporuna ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Söz konusu raporun ilk edisyonunun iki yıl önce yayımlandığını dile getiren Kafkas Sönmez, “O tarihden bu yana pek çok şey değişti. Bitcoin yarılanması yinelendi, kripto para regülasyonuna dair dünyanın dört bir yanında önemli adımlar atıldı, spot kripto borsa yatırım ürünleri listelendi. Kripto aktivitesi, şimdiye kadarki en yüksek seviyesinde” dedi.

EN ÇOK AKTİF CÜZDANA SAHİP BLOKZİNCIRLERİ AÇIKLANDI

Rapor, Bitcoin’in piyasaya sürülmesinden bu yana farklı blokzinciri çözümlerinin de arttığını bir tabloyla ortaya koydu. En popüler blokzinciri çözümleri, rapor kapsamında aktif adres sayılarına göre sıralandı. Buna göre aktivite patlamasının başlıca nedeninin, yaklaşık 100 milyon aktif adrese sahip Solana blokzinciri olduğu belirtilirken, Solana’yı Near ve Base ağlarının sırasıyla 31 milyon ve 22 milyon aktif adresle takip ettiği görüldü. Blokzinciri sayısındaki artışın bu teknolojiyi geliştirmek için çalışan geliştirici sayısına yansıdığını da belirten Kafkas Sönmez, “Blokzinciri teknolojisinin gelişmesiyle, kripto paraların çok daha büyük ölçekli bir teknolojinin finansman kaynağı olduğu; kripto alım satımının blokzinciri ağlarının kullanım alanlarından yalnızca biri olduğu da daha iyi anlaşılıyor. Daha fazla geliştirici, daha fazla inovasyon anlamına geliyor. Merkeziyetsiz teknolojileri kullanan blokzinciri uygulamaları, ticari ilişkilerin, haberleşmenin, eğlencenin uçtan uca değişeceği yeni bir geleceği hazırlıyor” ifadelerini kullandı.

14 Ekim haftasının Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasaları için 2024’ün en iyi haftalarından biri olduğunun altını çizen Kafkas Sönmez, “Bu haftada Bitcoin’e dair açık pozisyonlar 20 milyar dolarla rekor kırdı. Bitcoin balinaları olarak tabir edilen yüksek değerli yatırımcılar, 2020’dekine benzer bir biçimde biriktirmeye başladı. Merkezi borsalardaki Bitcoin arzının azaldığını gösteren grafiklere, spot Bitcoin ETF'lere yaşanan rekor girişler ve potansiyel rallilerin sinyalini veren teknik göstergeler eşlik etti. 21 Ekim haftası Bitcoin’de küçük çaplı kayıplarla başlamış olsa da şimdilik analistlerin takip ettiği temel göstergelerde önemli bozulmalar göze çarpmıyor. Korku ve iştah endeksi, iştahı vurgulamaya devam ediyor” diye konuştu.

Son dönemde kripto varlık piyasalarının, iç dinamiklerden ziyade makroekonomik gelişmelerden etkilendiğinin ve daha çok riskli varlıklarla paralel bir hareket eğilimi gösterdiğinin gözlemlendiğinin altını çizen GateTR CEO’su Kafkas Sönmez, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kripto para piyasalarındaki yatırımcı eğilimleri haftalık olarak şekilleniyor. Bu hafta özellikle ABD piyasalarında genel olarak bilançoların izleneceği, sakin bir hafta. Geçtiğimiz haftalarda gelen ilk bilançolar ABD şirketlerinin mali durumlarının yerinde olduğunu gösterdi. Bu hafta da münferit vakalar dışında benzer bir eğilim bekleniyor ve yatırımcılar böyle haftalarda ‘bekle ve gör’ yaklaşımını tercih ediyor.

Piyasaların yeni katalizörü ABD seçimleri. Yatırımcılara, son yıllarda rekabetin en yoğun olduğu seçimlerden biri olacağına kesin gözüyle bakılan 5 Kasım ABD başkanlık seçimlerinin riskli varlıklara ilişkin tahminler konusunda kendi araştırmalarını yapmalarını öneriyoruz. 150’den fazla kripto para biriminde Türk lirasıyla işlem yapma olanağı sunan ve Türkiye’nin kriptoya açılan kapısı olarak konumlanan Gate.TR olarak biz araştırma ekiplerimizle kripto para piyasalarını yakından izliyor ve gelişmeleri iletişim kanallarımız aracılığıyla kullanıcılarımızla paylaşıyoruz. Değişimlere uyum sağlama kapasitesi diğer varlıklara kıyasla çok daha yüksek olan kripto para piyasalarında yerini almak isteyen herkes, Gate.TR’de hesap açarak ilk işlemlerine kısa sürede başlayabiliyor.”



