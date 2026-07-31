Küresel rinoplasti pazarının 2030'da 9,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor

Estetik ameliyatlar, dünya genelinde en çok tercih edilen sağlık hizmetlerinden biri olmaya devam ediyor. Rinoplasti, hem görünüm hem de nefes alma sağlığını ilgilendiren yönüyle bu alanın en dikkat çeken başlıklarından biri konumunda. Türkiye, cerrahi deneyimi ve teknolojik altyapısıyla bu alanda uluslararası ölçekte öne çıkan ülkelerden biri. Kayseri de son yıllarda burun estetiği alanında güçlenen merkezler arasında yer alıyor. Doç. Dr. Mehmet Metin, bölgedeki bu dönüşümü ve rinoplastideki güncel teknolojik yönelimleri değerlendirdi.

En güncel ISAPS (Uluslararası Estetik Cerrahi Derneği) Küresel Araştırması, estetik ameliyatlardaki eğilimlere dair kapsamlı bir tablo ortaya koyuyor. Araştırmaya göre Rinoplasti, dünyada en çok yapılan cerrahi estetik işlemler arasında yer alıyor. Aynı verilere göre Türkiye, Rinoplasti alanında dünyada ikinci sırada bulunuyor. Bu tablo, ülkenin cerrahi birikiminin ve hasta güveninin uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu gösteriyor. Talebin önemli bir bölümünün genç yetişkinlerden gelmesi de alanın dinamik yapısını ortaya koyuyor.

Bu tablo, yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmayan, Tüm Türkiye’ye de yayılan bir birikime işaret ediyor. Kayseri'de uzun yıllardır Rinoplasti (Burun Estetiği ameliyatı) uygulayan Doç. Dr. Mehmet Metin, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "Türkiye'nin Rinoplastide dünyada üst sıralarda yer alması, uzun yıllara dayanan bir cerrahi birikimin sonucudur. Bu birikim bugün yalnızca metropollerde değil, Kayseri gibi şehirlerde de hastalara ulaşıyor. Ultrasonik yani Piezo cerrahisi gibi güncel tekniklerle daha az travmatik, daha az morluk ve şişliğin olduğu hem doğal görünümlü hem de sağlıklı nefes almayı önceleyen bir yaklaşım benimsiyoruz."

"TEKNOLOJİ, RİNOPLASTİDE DOĞAL SONUCU ÖNCELER HALE GELDİ"

Grand View Research'ün küresel rinoplasti pazarına ilişkin analizine göre, pazarın 2030 yılına kadar 9,6 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Aynı öngörüye göre pazar, önümüzdeki dönemde yıllık ortalama yüzde 7,3 oranında büyüyecek. Bu büyümenin arkasında, kişilerin görünümlerine verdiği önemin artması ve cerrahi tekniklerdeki teknolojik ilerlemeler gösteriliyor. Ultrasonik rinoplasti ve Piezo tekniği gibi yöntemler, kemik ve kıkırdak yapının daha hassas şekillendirilmesine olanak tanıyor. Bu yönelim, hasta beklentilerinin de doğal ve fonksiyonel sonuçlara doğru evrildiğini gösteriyor.

Doç.Dr Mehmet Metin, bu projeksiyonların alandaki teknolojik dönüşümü doğruladığını belirtiyor. Pazarın büyümesini yalnızca talep artışıyla değil, tekniklerin gelişmesiyle de açıklayan Metin, güncel yöntemlerin hasta deneyimini iyileştirdiğini vurguluyor. "Piezo yani ultrasonik rinoplasti gibi teknikler, işlemin daha kontrollü ilerlemesine katkı sağlıyor; amacımız her zaman kişinin yüz yapısına uygun, doğal bir sonuç ve sağlıklı bir nefes" diyor. Kayseri'de faaliyet gösteren Doç. Dr. Mehmet Metin, bugüne kadar 10 binin üzerinde burun estetiği operasyonu gerçekleştirmiş bir hekim olarak, çocuklarda geniz eti ve bademcik problemlerine yönelik cerrahi hizmet de sunuyor. Kliniğinde geniz eti ameliyatlarında plazma buharlaştırma yöntemi gibi güncel teknolojilerden yararlanıyor.

GÜNCEL TEKNİKLER RİNOPLASTİYİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR

Rinoplasti, estetik ameliyatların en çok gelişim gösteren alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Geleneksel yöntemlerin yanına eklenen ultrasonik yöntem, Piezo teknikleri, cerrahların kemik dokusunu daha hassas biçimde şekillendirmesine imkân veriyor. Bu yöntemler, çevre dokuların korunmasına yönelik yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Estetik beklentilerin yanı sıra fonksiyonel ihtiyaçlar da rinoplastinin kapsamını genişletiyor; burun tıkanıklığı ve nefes alma sorunları, işlemin sağlık boyutunu öne çıkarıyor. Alandaki bir diğer önemli başlık ise çocuk sağlığı; geniz eti ve bademcik problemleri, erken yaşta değerlendirildiğinde çocukların gelişimine katkı sağlayabiliyor. Teknolojik yöntemlerin yaygınlaşması, hem yetişkin hem de çocuk hastalarda tedavi süreçlerini dönüştürüyor. Bu gelişmeler, alanın hem estetik hem de sağlık ekseninde ilerlemeye devam edeceğine işaret ediyor.

"ÇOCUKLARA ERKEN YAŞTA MÜDAHALE, SAĞLIKLI BİR GELECEĞİN ANAHTARI OLABİLİR"

Kayseri'de kulak burun boğaz, burun estetiği ve rinoplasti alanlarında çalışan Doç. Dr. Mehmet Metin, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir hekim. Rinoplastinin yanı sıra çocuklarda geniz eti ve bademcik cerrahisiyle de ilgilenen Metin, son dönemde Plazma yani Buharlaştırma yöntemi ile geniz eti ameliyatlarının daha güvenli ve daha konforlu bir hale geldiğini dile getiren Dr. Metin geleceğe dönük hedeflerini paylaştı.

"Önümüzdeki dönemde hedefimiz, hastalarımızın duyduğu güveni ve memnuniyeti daha ileriye taşımak" diyen Doç. Dr. Mehmet Metin, çalışmalarını iki eksende sürdürdüklerini belirtiyor. Bunlardan ilki, Rinoplastide doğal ve fonksiyonel sonuçlara odaklanan cerrahi yaklaşımın geliştirilerek sürdürülmesi. İkincisi ise çocuk sağlığı: "Çocuklarda geniz eti ve bademcik problemlerine erken yaşta müdahale ederek, onların sağlıklı erişkin bireyler olmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz" diyor. Geniz eti ameliyatlarında Buharlaştırma yani Plazma yöntemi kullandıklarını dile getiren Metin, Kayseri Memorial Hastanesi'nin teknolojik imkânlarından yararlanarak burun estetiği, geniz eti ve bademcik ameliyatlarını gerçekleştirdiklerini, güncel cerrahi yöntemleri yakından takip ettiklerini ifade ediyor.