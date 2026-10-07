Mahmut Orhan, DJ Mag Top 100 DJs Listesi’ne 42. sıradan girdi

DJ ve prodüktör Mahmut Orhan, DJ Mag Top 100 DJs 2026 listesine 42. sıradan giriş yaptı. Dünyanın farklı ülkelerinden elektronik müzik dinleyicilerinin oylarıyla belirlenen listenin 2026 sonuçları, 6 Ekim’de Ibiza’daki UNVRS’te düzenlenen Top 100 DJs LIVE etkinliğinde açıklandı.

1993 yılından bu yana düzenlenen ve DJ Mag tarafından dünyanın en büyük halk oylamalı müzik anketi olarak tanımlanan “Top 100 DJs”, herhangi bir adaylık ya da giriş kriteri olmaksızın elektronik müzik dinleyicilerinin oylarıyla belirleniyor. Katılımcıların en sevdikleri beş DJ’i seçtiği oylamada Mahmut Orhan, daha önce listeye yönelik bir kampanya yürütmemişken 2026 yılında sürece aktif olarak dahil oldu ve 42. sırayla listenin üst yarısında yer aldı.

Mahmut Orhan, sonucu yıllar içinde dünyanın farklı coğrafyalarında müziğiyle kurduğu bağın bir karşılığı olarak değerlendirdi: “Bu listedeki her oy, müziğimi duyan ve onu sahiplenen birinin sesi. İçinden geldiğim kültürden, bu ülkenin ezgilerinden aldığım her şeyi müziğime katmaya çalışıyorum. Ülkemden ve dünyanın her köşesinden beni bu noktaya taşıyan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum.”

2026: ULUSLARARASI KARİYERDE YENİ BİR EŞİK

DJ Mag Top 100 DJs listesindeki 42. sıra, Mahmut Orhan’ın uluslararası kariyerinde güçlü gelişmelerle şekillenen 2026 yılına eklenen yeni bir kilometre taşı oldu.

Müzik üretiminin yanı sıra kendi sahne dünyasını geliştirmeye devam eden Mahmut Orhan, dünyanın farklı coğrafyalarındaki performanslarını sürdürürken Türkiye’deki dinleyicileriyle bağını da koruyor. Özellikle yaz ayları boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği turnelerle dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Haziran ayında hayata geçirdiği “Eve Dönüş (Homecoming)” projesi kapsamında Meksika çıkışlı global elektronik müzik fenomeni Zamna Festival’i İstanbul’a taşıdı. Türkiye’de ilk kez festival formatında gerçekleşen Zamna Türkiye’nin ev sahipliğini üstlenen Mahmut Orhan, 30’un üzerinde sanatçının yer aldığı iki günlük festivalde sahne aldı.

2026 yazında Ibiza’nın önde gelen kulüplerinden Chinois’da ikinci kez kendi residency’sine (özel performans serisi) imza atan Mahmut Orhan, “Sounds Like Pillow Talk” serisi kapsamında Francis Mercier, ZHU, Fideles, Shimza ve Foster The People gibi farklı müzikal dünyalardan isimleri ağırladı. Aynı sezon Pacha’da sahne alan Mahmut Orhan, Hï Ibiza’da ise Black Coffee’nin gecesinde performans sergiledi.

2024’ten bu yana üç yıl üst üste Coachella’da sahne alan Mahmut Orhan’ın DJ Mag Top 100 DJs listesindeki 42. sırası; Coachella’dan Ibiza’ya, Türkiye turnelerinden “Eve Dönüş”e uzanan güçlü 2026 yolculuğunun en güncel kilometre taşlarından biri oldu.

ULUSLARARASI BAŞARININ TEMELLERİ

Sena Şener ile 2016 yılında yayımladığı “Feel” ile uluslararası ölçekte geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mahmut Orhan, takip eden yıllarda müzikal dünyasını yeni prodüksiyonlar ve uluslararası iş birlikleriyle geliştirmeye devam etti. “Save Me” ve “6 Days” farklı ülkelerde liste başarıları elde ederken, Mahmut Orhan 2018 yılında GQ Türkiye tarafından Yılın DJ’i seçildi.

Francis Mercier ile “Sadete”, ZHU ile “Transatlantic” ve Arodes ile Jamek Ortega’nın da yer aldığı “Gaia” gibi çalışmalarla uluslararası yaratıcı ağını genişleten Mahmut Orhan, 2024 yılında Ultra Records etiketiyle ilk albümü Pangea’yı yayımladı.

Prodüksiyonlarının yanı sıra canlı performansları da kariyerinin temel bileşenlerinden biri haline gelen Mahmut Orhan; Exit Festival, Untold Festival, Burning Man ve Tomorrowland gibi dünyanın önde gelen elektronik müzik buluşmalarında sahne aldı. Bugün yaşamını Los Angeles ve İstanbul arasında sürdüren Mahmut Orhan, uluslararası müzik sahnesindeki varlığını büyütürken Türkiye’deki dinleyicileriyle bağını koruyan kariyer çizgisini yeni üretimler, iş birlikleri ve projelerle geliştirmeye devam ediyor.