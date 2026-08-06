Mars Türkiye’den

Mars Türkiye, dünya genelinde kutlanan "Köpeğini İşe Götür Haftası" kapsamında, evcil hayvan dostu iş yeri uygulamalarının çalışan bağlılığı, iyi olma hali ve işveren markası üzerindeki etkisine dikkat çekti. Mars'ın Avrupa genelinde 16 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği 2026 Pet-Friendly Advantage Workplace Report araştırması, evcil hayvan dostu politikaların çalışanlar açısından giderek daha önemli bir beklenti haline geldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre Avrupa'daki çalışanların yüzde 55'i, evcil hayvanını işe getirebileceği bir iş yeri için iş değiştirmeyi değerlendirebileceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 81'i evcil hayvanların ofis ortamını daha rahat ve samimi hale getirdiğini ifade ederken, yüzde 36'sı evcil hayvan dostu politikaları geleneksel yan haklardan daha öncelikli gördüğünü söyledi.

Araştırma, özellikle genç çalışanlar arasında bu beklentinin daha belirgin olduğunu gösteriyor. 18-24 yaş grubundaki çalışanların yüzde 41'i iş ararken şirketlerin evcil hayvan dostu politika uygulayıp uygulamadığını dikkate aldığını belirtirken, yüzde 42'si bu uygulamaları özel sağlık sigortası veya ebeveyn izni gibi yan hakların önünde konumlandırıyor. Bulgular, evcil hayvan dostu iş yeri uygulamalarının yalnızca çalışan memnuniyetine değil, yetenek kazanımı, çalışan bağlılığı ve işveren markasına da katkı sağlayan stratejik bir unsur haline geldiğine işaret ediyor.

Araştırma sonuçları, hibrit ve ofise dönüş süreçlerinde de benzer bir tablo ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 50'si, evcil hayvan dostu şirketlerin çalışanların ofise dönüşünü daha iyi desteklediğini düşünürken, yüzde 33'ü ise resmi ve iyi yönetilen bir "ofiste evcil hayvan" politikasının şirketlerin çalışan refahına verdiği önemin göstergesi olduğunu ifade ediyor.

Mars Türkiye: Evcil hayvan dostu ofisler doğru kurallarla mümkün

Mars Orta Avrasya Bölgesi Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, araştırma sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Evcil hayvanların hayatımıza kattığı değerin yalnızca evlerimizle sınırlı olmadığına inanıyoruz. İnsanlarla evcil hayvanlar arasındaki güçlü bağın, doğru koşullar ve sorumlu uygulamalarla çalışma kültürüne de olumlu katkı sağlayabileceğini görüyoruz. Mars Türkiye olarak çalışanlarımızın yıl boyunca evcil hayvanlarını ofise getirebildikleri bir çalışma ortamı sunuyoruz. Bunun sürdürülebilir olabilmesi için ise işletmelerin hijyen, güvenlik, ortak sorumluluk ve çalışan ihtiyaçlarını gözeten net kurallar oluşturması büyük önem taşıyor."

Mars Türkiye, evcil hayvan dostu uygulamaların yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla küresel BETTER CITIES FOR PETS™️ programı kapsamında hazırlanan Hayvan Dostu Ofisler ve İşletmeler Rehberleri'ni de paylaşıyor. Rehberlerde; güvenlik ve hijyen standartları, evcil hayvan kabul süreçleri, hayvanlara uygun alan tasarımı ile çalışan ve müşteri deneyiminin yönetilmesine yönelik uygulamalara ilişkin öneriler yer alıyor.

"Hayvanlar İçin Daha İyi Bir Dünya" amacı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Mars, evcil hayvanların bireyler ve toplum üzerindeki olumlu etkisini görünür kılmayı hedeflerken; sorumlu evcil hayvan sahipliğinin teşvik edilmesi, sahiplenme bilincinin artırılması ve insanların evcil hayvanlarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmasını destekleyen projelerini de sürdürüyor.